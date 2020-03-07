TÜMBİAD Genel Başkanlığına Mehmet Hüsrev seçildi

07.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:41

TÜMBİAD (Tüm Bürokratlar ve İş Adamları Derneği) Genel Kurul Toplantısı Üsküdar'da bir restoranda gerçekleşti. TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge'nin de katıldığı toplantıda TÜMBİAD Genel Başkanlığına seçilen Mehmet Hüsrev görevi devraldı.



TÜMBİFED'in (Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu) federasyon üyesi olan TÜMBİAD'ın (Tüm Bürokratlar ve İş Adamları Derneği) Genel Kurul Toplantısı, Üsküdar'da bulunan bir restoranda gerçekleşti. Toplantıya TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge, eski TÜMBİAD Genel Başkanı Prof. Dr. Recep Yıldızhan, yeni TÜMBİAD Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, federasyon ve dernek üyeleri ile çok sayıda kişi katılım gösterdi. TÜMBİFED İstişare Kurulu Genel Başkanı Mehmet Ekşi, açılış konuşmasında Türkiye'nin jeopolitik konumunun önemimden bahsetti, ardından federasyonda görevlere getirilen yeni isimlere başarılar diledi. Açılış konuşmasının ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.



Eski TÜMBİAD Genel Başkanı, TÜMBİFED Akademik Kurul ve STK'lardan sorumlu Komisyon Başkanı Prof. Dr. Recep Yıldızhan kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Konuşmasının sonunda TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge, Yıldızhan'a katkılarından dolayı teşekkürlerini sunarak plaket takdiminde bulundu. Burada kısa bir konuşma yapan Bilge, "Prof. Dr. Recep Yıldızhan'a verdiği emeklerden ötürü çok teşekkür ediyoruz. İsmiyle varlığıyla bizi onurlandırdı. TÜMBİFED ailesi olarak hep beraberiz yine. Bu vesileyle yeni genel başkanımıza da yeni görevinde başarılar diliyorum. Mehmet Hüsrev dostumuza hayırlı olur İnşallah" dedi.



Teşekkür konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan yeni TÜMBİAD Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, konuşmasına şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık dileyerek başladı. Ardından Mehmet Hüsrev, derneğin vizyon ve misyonlarından bahsederek yapılması planlanan çalışmalardan bahsetti.



Daha sonra kürsüye çıkan Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Dr. Osman Kan, katılımcıları korona virüsü hakkında kısaca bilgilendirerek, Sağlık Bakanlığının salgın hakkında hızlıca tedbir aldığını belirtti.



Toplantıda ayrıca yeni bölge sorumluları da açıklanarak kendilerine belge takdim edildi.



Yapılan konuşmaların ardından basına konuşan TÜMBİAD Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, "Derneğimizin olağanüstü kongresinde bana bu görevi verdikleri için gururluyum, onurluyum heyecanlıyım. Misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda hedeflerimize ulaşabilme noktasında bilgi birikimimi kullanarak sevgili arkadaşlarımla güzel şeyler yapabilmek inancı hakim olduğu için heyecan yaşıyorum. Bizim derneğimiz toplumun üç kesiminden oluşmuştur. Bu üç kesimin de nüfus ettiği bir nadir dernektir. Toplumumuz özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplumdan oluşur. Burada hem özel sektörün hem de kamu sektörünün, bunları da objektif bir şekilde değerlendiren, puanlayan sivil toplum kuruluşları göreve getirilmiştir. Burada yapmak istediğimiz şudur, özel sektörü gelişen dünyada lokomotifliği ve de çok büyük görevler yüklenmişliği net ve aşikar iken, bu özel müteşebbüse evrensel değerler odaklı rehber olabilmektir. Bu rehberlik şu mantıktadır, devletin ve de sivil toplum kuruluşlarının beklentisi olan düşük maliyet, yüksek kalite odaklı etkin ve verimli yönetimi test etmektir. Deneme yanılma metodundan ziyade bilim ve ilmin, tekniğin nüfus ettiği, daha analitik rasyonel yaklaşımların hakim olan bir yönetim anlayışını muhataplarına, kolaylaştırıcı yaklaşımları fikrin daha doğrusu paraya dönüştüğü yaklaşımları hakim kılmak diye bir düşüncemiz var. Sivil Toplum kuruluşları olarak bunları yapıcı, legal zeminde katkı sağlamak, rehber olmaktır. Akademik, bürokrat ve iş adamı kadromuz var. Toplumun her kesimine hitap edip, farkındalık oluşturmak, katma değer oluşturmak eğilimindeyiz. Sonuç odaklıyız. Fikrin ekonomiye, finansa dönüşmesi noktasındaki metrajın kısaltılması noktasında daha ivedi olabilmeyi ve temin etme noktasında tüm argümanları benimsedik ve bunları gerçekleştirmeyi hedefledik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA