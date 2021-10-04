Tuğçe Demirbilek kimdir? Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi!

Tuğçe Demirbilek kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, burcu ne, evli mi, boşandı mı? Tuğçe Demirbilek'in hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

TUĞÇE DEMİRBİLEK KİMDİR?

Tuğçe Demirbilek 20 Mart 1981 yılında Giresun'da dünyaya gelmiştir. 2012 yılında Danilo Zanna ile evlenen Tuğçe Demirbilek ve Danilo Zanna çiftinin Zeno Zanna isminde bir çocuğu bulunmaktadır.

Tuğçe Demirbilek doğum tarihi : 20 Mart 1981

Tuğçe Demirbilek kaç yaşında : 40 yaşında

Tuğçe Demirbilek nereli : Giresun Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Tuğçe Demirbilek burcu ne : Balık

Hürriyet'in haberine göre Masterchef sunucusu Danilo Zanna, vermiş olduğu bir röportajda eşi ile tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı:

"Bir gün benim bir Türk arkadaşım beni Türkiye'ye davet etti. Buraya geldiğimde biriyle tanıştım ve aşık oldum. Bugün kendisi eşim. Evlendikten sonra burada yaşamaya karar verdik. Aslında ben Şangay'a gitmek istiyordum ama bunları düşünürken eşim bana hamile olduğunu söyledi ve Çin'in yemeklerine ve yaşam tarzına uyum sağlayamayacağını söyledi. İstanbul'da yaşamaya devam ettik"

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Zanna, 15 Nisan 1982'de Prato, Toskana, İtalya'da dünyaya geldi. Babasının adı Armando Zanna'dır. Aşçılığı aile mesleği olarak dsürdüren başarılı şef, yeteneğini ünlü İtalyan şeflerle çalışarak geliştirdi.

Türk mutfağına da ilgi duyan Danilo, bu nedenle Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk Mutfağının senzeti olan bir restorant açtı. Ardından TV programlarında sık sık görünmeye başladı ve ilk olarak "Zahide ile Hayata Yetiş" adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı. Asıl tanındığı yer, Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu "İtalyan İşi" adlı yemek programıyla oldu.

Danilo Zanna, farklı ülkelerin restorant kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yaptı. Planet Mutfak Kanalı kapandıktan sonra 2015'ten itibaren ATV Kanalı'nda yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekrana gelmeye devam etti. 2019'da TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masterchef Türkiye programda başşef olarak jüri üyeliği yaptı.

Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile dünya evine girdi ve bu evlilikten bir de oğulları oldu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

TUĞÇE DEMİRBİLEK VE DANİLO ZANNA BOŞANDI MI?

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanma kararı aldı. Ailesiyle yaşadığı evden taşınan Zanna, oğluna yakın olmak için aynı semtte bir ev tuttu.

Yıllar önce Türkiye'ye seyahat amaçlı gelen ünlü şef Danilo Zanna, Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra ülkede kalmaya devam etti. İlişkilerine dolu dizgin devam eden ikili, 2012 yılında nikah masasına oturdu. Ancak 9 yıldır evli olan çiftten kötü haber geldi.

Haberler.com - Gündem