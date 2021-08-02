Tuğba Coşkun kuralları ihlal etti!
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Tuğba Coşkun kuralları ihlal etti!

Tuğba Coşkun kuralları ihlal etti!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Özellikle tatil yerlerinde sıklıkla kullanılan ATV'ler kazalara sebep olabiliyor.

Özellikle tatil yerlerinde sıklıkla kullanılan ATV'ler kazalara sebep olabiliyor. Tuğba Coşkun, kısa mesafe diye emniyet kurallarına dikkat etmemiş olabilir ama ben yine de uyarmak istedim.

Üç filme 7.5 milyon TL

"Erşan Kuneri" dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanan Cem Yılmaz, şimdiden yeni projesi için kolları sıvadı. Usta komedyen, "Karakomik Filmler"in devamını 7.5 milyon TL'ye sattı.

Cem Yılmaz, "Karakomik Filmler"in devamını çekmek için dijital bir platformla masaya oturdu. Üç ayrı film çekecek olan komedyen, filmler için 7.5 milyon TL alacak. Şu sıralar hala "Erşan Kuneri" dizisinin çalışmalarıyla uğraşan Yılmaz, "Karakomik Filmler"i gelecek sene yapacak.

"Karakomik Filmler" adı altında 2019 ve 2020 yıllarında dört ayrı film yapan Cem Yılmaz, bu filmleri de vizyona girdikten sonra dijital platforma satmıştı. Sinemada umduğu seyirciye ulaşamayan sanatçı, dijitalde tatmin edici bir izleyici rakamı tutturmuştu.

İsviçrelilerden Bodrum'da tanıtım

İsviçre'nin en modern okullarından Le Régent, 30 Temmuz'da Bodrum'da verdiği bir davetle misafirlerini ağırladı. Davete okul öğrencileri ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

Avrupa'nın en temiz oksijenine sahip Crans-Montana'da bulunan okul, açık hava eğitimi ve toplum yaşamı yoluyla doğa ve çevre sevgisini teşvik etmesiyle ünlü. Türkiye'deki ailelere okulu tanıtan Le Régent Direktörü Olivier Gudin, Crans-Montana Turizm Kurulu Temsilcileri Stefano Bertolone ve Pierre-Henri Mainetti, halihazırda 40 milletten 200 öğrencinin okulu "evleri" olarak nitelendiklerini anlattı.

Ayşe Burcu Kaya

Işıl-Rüştü Reçber

Tatilde bile spor yapıyor

Bodrum'da cemiyetin tanınmış isimlerinden Simge Sütşurup'la karşılaştım. Spor salonundan çıktığını söyleyen Sütşurup, Erkan Keleş'le ders yaptığını anlattı. Tatilde bile sporunu bırakmadığı için takdir ettiğim Simge Sütşurup, kickboks ustası Erkan Keleş ile uzun süredir birlikte çalışıyormuş. Formunu kickboks'a borçlu olduğunu söyleyen Sütşurup, yaz-kış aksatmadan sporunu yapıyormuş.

"Saç guru"suna Hadid'den hediye

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Amerika'nın emlak devlerinden Mohamed Hadid, dönüşte buradaki dostlarına teşekkür hediyesi gönderdi. Gigi ve Bella Hadid'in babası olan Mohamed Hadid, 2017'de en büyük kızı Alana Hadid ile birlikte kendi gözlük markasını çıkarmıştı. Duyduğuma göre Hadid, Türkiye'deki 75 dostuna kendisini çok iyi ağırladıkları için gözlük hediye etmiş.

Acaba kimlere hediye etti diye düşünürken, sorumun yanıtını Mohamed Hadid'in Instagram hesabında buldum. Başarılı berber Erhan Mengel'in gözlüklü bir pozunu paylaşan Hadid, "saç gurusu" olarak anılan Mengel'den "İstanbul'un en yetenekli berberi" diye bahsetmiş ve teşekkür etmiş.

Kaynak: Hürriyet

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