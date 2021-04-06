Alacak verecek meselesi nedeniyle bir kişiyi vurup evinin balkonunda tüfekle intihara kalkıştı

Samsun'da alacak-verecek meselesi nedeniyle arasında husumet bulunduğu şahsı bacaklarından vuran şahıs evinin balkonuna çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerine basın mensuplarını da çağıran şahıs, "Evimi, ocağımı aldılar. Yardım istemediğim yer kalmadı. Hayatımı çaldılar, vurmayacaktım, konuşmaya gitti. Ancak küfrettiler. 63 yaşında sokakta kaldım" ifadelerinde bulundu. İkna sonucu intihardan vazgeçirilen şahıs yanına siyah poşet içinde cezaevi kıyafetlerini de alarak ekiplere teslim oldu.

Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Recep Meleke, Bafra ilçesindeki evini 47 bin liraya satıp bir kişi ile ortak çanta imalatı işine girdi. Ancak işler iyi gitmedi.

BACAKLARINDAN YARALADI

Recep Meleke ortak iş yaptığı kişi ile tanışmasına sebep olan, dekorasyon işi yapan C.K.'nIn iş yerine gitti. Burada çıkan tartışmada Meleke, yanında getirdiği tüfekle 3 el ateş edip C.K.'yi bacaklarından yaraladı. C.K. 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Recep Meleke daha sonra polisi telefonla arayarak sivil polis ve basın mensubu istedi. Olay yerine sivil polis ekipleri sevk edildi ve olayın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Ancak, Recep Meleke'nin olay yerine yakın bir apartmanın 2. katındaki balkonda elinde tüfekle intihara kalkıştığı tespit edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çelik yelek giyerek müzakereci çağırdı. Bu kez Recep Meleke basın mensuplarının gelmesi halinde onlara açıklama yapıp teslim olacağını söyledi.

"YARDIM İSTEMEDİĞİM YER KALMADI"

Olay yerinde balkondan basın mensuplarına açıklama yapan Recep Meleke, "Benim evimi, ocağımı aldılar. 14 ay bana hapishaneden beter hayat yaşattılar. Yalvardım, hiç olmazsa bana 20-25 bin lira verin, emekli olayım diye. Cumhurbaşkanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na, valiliğe yazdım, kaymakamlığa yazdım, savcılığa yazdım, belediyeye yazdım. Yazmadığım yer kalmadı. En son gidecek yerim kalmadı. Bunlar benim hayatımı çaldı. Yine öldürmedim. Öldürmeyecektim. Vurmaya değil konuşmaya gittim. Benim anama, avradıma sövdüler. Bunlar ölümü hak etti, yine öldürmedim. Bunu bilin, her zaman yapan suçlu olmuyor. 63 yaşındayım, şu an sokaktayım. Başkalarının çalmasın, başkalarını benim durumumu düşürmesin diye bunu söylüyorum. Şimdi teslim oluyorum" dedi.

CEZAEVİNDE GİYECEKLERİNİ YANINA ALDI

Binadan aşağı inen Recep Meleke apartman kapısı önünde bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı. Recep Meleke'nin elinde poşet içinde giysilerle çıkması ve polisin ne olduğunu sorması üzerine cezaevinde giyeceği eşya olduğunu söylemesi dikkat çekti.

TERS KELEPÇE TAKILDI

Ters kelepçe takılıp polis aracına götürülen Recep Meleke, "Bunlar ölümü hak etti. Ama ben çocuklarına bağışladım. Eğer ben çıkana kadar evimin parası ödenmezse kafalarına sıkacağım" diye konuştu. Gözaltına alınan Recep Meleke sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı