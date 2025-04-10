TÜBİTAK tarafından üniversite öğrencilerine yönelik olarak yürütülen 2209-A Araştırma Projeleri Destekleme Programı'nın sonuçları, başvuru yapan binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Destek almaya hak kazanan projelerin ne zaman açıklanacağı, sonuçların hangi platformdan duyurulacağı ve başvuru sahiplerinin sonuçları nasıl öğrenebileceği, özellikle araştırma projeleri hazırlayan lisans öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, TÜBİTAK 2209-A proje sonuçları açıklandı mı? Tübitak 2209 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte detaylar…

TÜBİTAK 2209-A PROJE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TÜBİTAK tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında başvuruda bulunan öğrencilerin beklediği sonuçlar, 8 Nisan 2025 tarihinde erişime açıldı. 2024/1 dönemine ait başvuru değerlendirme süreci tamamlanarak sonuçlar ilan edildi.

TÜBİTAK 2209-A proje sonuçları açıklandı mı

Bu dönem toplam 34.762 başvuru değerlendirmeye alınmış, bunlardan 17.889 proje destek almaya hak kazanmıştır. Program kapsamında; üniversite öğrencilerinin bilimsel araştırma yapmaya teşvik edilmesi, araştırma becerilerinin geliştirilmesi ve proje kültürünün yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Tübitak 2209 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir

TÜBİTAK 2209-A PROJE SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

2025 yılı TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı sonuçları, TÜBİTAK'ın BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden öğrenilebilmektedir. Başvuru yapan öğrenciler, destek alıp almadıklarını görmek için kişisel kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yapmalıdır.

Sonuçları öğrenmek için adımlar:

e-bideb.tubitak.gov.tr adresine giriş yapın T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın "Başvurularım" veya "Başvuru Durumu" sekmesine tıklayarak sonucunuzu kontrol edin

Sonuç ekranında, projenizin desteklenip desteklenmediği, varsa puan durumu ve değerlendirme sonucu yer almaktadır.