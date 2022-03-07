Tuba Büyüküstün, Hazal Kaya'nın oyunculuk performansını eleştiren Ahmet Hakan'a tepki gösterdi
- Güncelleme:
Tuba Büyüküstün, Hazal Kaya'nın Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisindeki oyunculuğunu beğenmediği için sert bir dille eleştiren Ahmet Hakan'a tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Büyüküstün, 3 maddede Ahmet Hakan'ın yazılarını niye okumadığını anlattı.
Hazal Kaya'nın başrolünü oynadığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi Netflix'te yayınlandı. Oyunculuğuyla izleyicileri ikiye bölüne Hazal Kaya'ya en sert tepki iseHürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan geldi. Hakan, köşesinde "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı bir yazı yayınladı.
Hazal Kaya, 5 maddede oyunculuğunu eleştiren Ahmet Hakan'a Instagram hesabından yaptığı paylaşımla cevap vererek "Bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız. Haddiniz değil" dedi.
Kısa sürede gündem olan Hazal Kaya'ya ünlü isimlerden destek gecikmedi. Instagram hesabından paylaşım yapan Tuba Büyüküstün, 3 maddede Ahmet Hakan'ın yazılarını neden okumadığını açıkladı. Büyüküstün paylaşımında "Neden Ahmet Hakan okumuyorum? Yazılarında kendine yetememişliği çok hissediliyor. Eleştiri adı altında hadsizliğe harcayacak vaktim yok. Yıllardır üslup konusunda kendini geliştiremediğini düşünüyorum" dedi.
Oyuncu paylaşımında devamından "Hazal Kaya'nın oyunculuğuyla ilgili yazısı karşıma çıktı da. Nefret mi? Yok canım yanlış kelime kullanmıştır. Belki de Birdman filminde denildiği gibi 'Kendini gerçekleştiremeyen insanlar her şey de yanlış arayan eleştirmenlerden olurlar" ifadelerini kullandı.