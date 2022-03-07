Tuba Büyüküstün, Hazal Kaya'nın oyunculuk performansını eleştiren Ahmet Hakan'a tepki gösterdi

Hazal Kaya'nın başrolünü oynadığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi Netflix'te yayınlandı. Oyunculuğuyla izleyicileri ikiye bölüne Hazal Kaya'ya en sert tepki iseHürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan geldi. Hakan, köşesinde "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı bir yazı yayınladı.

HAZAL KAYA: HADDİNİZ DEĞİL

Hazal Kaya, 5 maddede oyunculuğunu eleştiren Ahmet Hakan'a Instagram hesabından yaptığı paylaşımla cevap vererek "Bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız. Haddiniz değil" dedi.

3 MADDEDE AHMET HAKAN'IN YAZILARINI NİYE OKUMADIĞINI ANLATTI

Kısa sürede gündem olan Hazal Kaya'ya ünlü isimlerden destek gecikmedi. Instagram hesabından paylaşım yapan Tuba Büyüküstün, 3 maddede Ahmet Hakan'ın yazılarını neden okumadığını açıkladı. Büyüküstün paylaşımında "Neden Ahmet Hakan okumuyorum? Yazılarında kendine yetememişliği çok hissediliyor. Eleştiri adı altında hadsizliğe harcayacak vaktim yok. Yıllardır üslup konusunda kendini geliştiremediğini düşünüyorum" dedi.

"KENDİNİ GELİŞTİREMEYEN İNSANLAR, YANLIŞ ARAYAN ELEŞTİRMEN OLUR"

Oyuncu paylaşımında devamından "Hazal Kaya'nın oyunculuğuyla ilgili yazısı karşıma çıktı da. Nefret mi? Yok canım yanlış kelime kullanmıştır. Belki de Birdman filminde denildiği gibi 'Kendini gerçekleştiremeyen insanlar her şey de yanlış arayan eleştirmenlerden olurlar" ifadelerini kullandı.