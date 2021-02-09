TUA açılımı nedir? Türkiye Uzay Ajansı nedir, görevleri nelerdir? Türkiye Uzay Ajansı ne zaman kuruldu?

Vatandaşlar tarafından merak edilen Türkiye Uzay Ajansı görevleri nelerdir? Hedefleri nelerdir? Tüm bilgiler haberimizde.

TUA AÇILIMI NEDİR?

TUA'nın açılımı " Türkiye Uzay Ajansı " demektir.

TÜRKİYE UZAY AJANSI NEDİR?

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal uzay ajansıdır. Türkiye'nin uzay bilimleri programı ile genel havacılık ve uzay araştırmalarından sorumlu devlet kurumudur.

13 Aralık 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenen görev ve yetkileri yerine getirmek üzere tüzel kişiliği haiz, idari ve mali özerkliği ile özel bütçeye sahip olarak, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda "Milli Uzay Programı" hazırlanarak hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütmek amacıyla kuruldu.

Ajans ilk toplantısını 2019 yılı Eylül ayında gerçekleştirdi.

MİLLİ UZAY PROGRAMI

Türkiye Uzay Ajansı, 18-19 Ocak 2019 tarihlerinde Gebze'de "Mİllî Uzay Programı Çalıştayı" adı altında bir çalıştay düzenlemiştir.

TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "Millî Uzay Programı" hakkında, "TUA'ya verilen en önemli görevlerden biri ise Türkiye'nin Millî Uzay Programı'nı hazırlamak oldu. Bu program, 2021'in başından 2030'un sonuna kadar Türkiye'nin kabiliyetleri, kaynakları ve zamanlamasına ilişkin bir yol haritası belirleyecek." demiştir.

TÜRKİYE UZAY AJANSI GÖREVLERİ NELERDİR?

Ajansın görev ve yetkileri şunlardır: