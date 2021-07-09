TSK Mehmetçik Vakfı vekaletle kurban kesimi başvurularını almaya başladı
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TSK Mehmetçik Vakfı vekaletle kurban kesimi başvurularını almaya başladı

TSK Mehmetçik Vakfı vekaletle kurban kesimi başvurularını almaya başladı
Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Kültür Sanat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfının vekalet yoluyla kurban kesimi başvuruları için bir hisse bedelinin 1355 lira, 160 dolar ve 130 avro olarak belirlendiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfının vekalet yoluyla kurban kesimi başvuruları için bir hisse bedelinin 1355 lira, 160 dolar ve 130 avro olarak belirlendiği bildirildi.

TSK Mehmetçik Vakfından yapılan yazılı açıklamada, vekaletle kurban temin ve kesim faaliyetinin Diyanet İşleri Başkanlığının tebliğleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün kararlarına uygun yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, 21 Haziran itibarıyla başlayan başvurular için bir hisse bedelinin 1355 lira, 160 dolar ve 130 avro olarak belirlendiği kaydedildi.

Kurbanlıkların kesiminin modern tesislerde ve hijyenik koşullarda yapıldığı bildirilen açıklamada, vakıf personeli, veteriner hekim, noter ve din görevlisinin denetim ve gözetimi altında Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde kesimlerin gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, bağış kurbanlıkların bir kısmının şehit yakınları, gazi ve engelli Mehmetçik ailelerine et olarak, bir kısmının da etlerden yapılan konserve kavurma şeklinde dağıtılacağı ifade edildi.

Vakfın anlaşmalı olduğu bankalar, internet bankacılığı ve "www.mehmetcik.org.tr" adresinden kurban bağışlarının yapılabileceği belirtilen açıklamada, yurt dışından da online bağış alındığı bildirildi.

Açıklamada, son bağış tarihinin, yurt içinden bankalar aracılığıyla yapılacaklar için 19 Temmuz, yurt dışından dövizle yapılacaklar için ise 16 Temmuz olduğu kaydedildi.

TSK Mehmetçik Vakfı vekaletle kurban kesimi başvurularını almaya başladı
TSK Mehmetçik Vakfı vekaletle kurban kesimi başvurularını almaya başladı
TSK Mehmetçik Vakfı vekaletle kurban kesimi başvurularını almaya başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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