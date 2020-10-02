Koronavirüse yakalanan Trump'a önlem amaçlı "antikor kokteyli" tedavisi uygulandı
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Koronavirüse yakalanan Trump'a önlem amaçlı "antikor kokteyli" tedavisi uygulandı

02.10.2020 23:35 | Son Güncelleme: 02.10.2020 23:58
Koronavirüse yakalanan Trump'a önlem amaçlı

ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'a önlem amaçlı 8 gramlık "antikor kokteyli" tedavisi uygulandığını belirtti.

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean P. Conley, Trump'ın önlem amaçlı "Antikor kokteyli" dozu aldığını açıkladı.

Beyaz Saray, Trump'ın doktoru Sean Conley'in Trump'ın son durumuna ilişkin yazdığı notu basınla paylaştı.

Conley, Trump'a, Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra önlem amaçlı, Regeneron isimli firmanın Kovid-19'a karşı geliştirdiği 8 gramlık "antikor kokteyli" tedavisini uyguladıklarını ve bunun sonucunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

"YORGUN ANCAK KEYFİ YERİNDE"

Trump'ın bu antikor ilacı haricinde çinko, D vitamini, famotidin ve günlük aspirin takviyesi aldığını da kaydeden Conley, "Trump bugün öğleden sonra itibarıyla yorgun ancak keyfi yerinde. Trump'ın durumu bir uzman grubu tarafından takip ediliyor ve başkan ve eşi Melania Trump'a sonraki aşamalar hakkında tavsiyelerde bulunuyoruz." ifadesini kullandı.
Conley, Trump'ın eşi Melania Trump'ın da hafif öksürüğü ve baş ağrısı olduğunu aktararak, Trump ailesinin diğer bireylerinin Kovid-19 testinin "negatif" çıktığını da sözlerine ekledi.

Koronavirüse yakalanan Trump'a önlem amaçlı 'antikor kokteyli' tedavisi uygulandı

TRUMP VE EŞİ MELANİA TRUMP KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

ABD Başkanı Trump, gece saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın doktoru Sean Conley'nin söz konusu testlerle ilgili resmi açıklaması paylaşılmıştı. Açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump'ın son yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisine yer verilirken, "Şu anda hem Başkan hem de First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde her ikisi de Beyaz Saray'ın içinde evde kalacaklar." ifadelerine yer verilmişti.

Trump, kısa süre önce danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı. Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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