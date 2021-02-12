Trump Azil stresinde Melania kaplıca keyfinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Trump Azil stresinde Melania kaplıca keyfinde

12.02.2021 20:11 | Son Güncelleme: 12.02.2021 20:15
Trump Azil stresinde Melania kaplıca keyfinde

ABD'de eski başkan Donald Trump'ın azil davası devam ederken, Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra gününün büyük çoğunluğunu lüks masaj ve spa salonlarında rahatlayarak geçirdiği ifade edildi.

ABD'de eski başkan Donald Trump'ın azil davası devam ederken, Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra gününün büyük çoğunluğunu lüks masaj ve spa salonlarında rahatlayarak geçirdiği ifade edildi.

ABD'de eski başkan Donald Trump'a yönelik ikinci kez başlatılan azil davası sürerken, Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra gününün büyük çoğunluğunu lüks masaj ve spa salonlarında geçirdiği belirtildi. Trump çiftine yakın kaynaklar, ABD medyasına yaptıkları açıklamalarda, Melanie Trump'ın gününün artık bir rutin haline geldiğini ifade etti.

BEYAZ SARAY'DAN AYRILIŞ ŞEKLİNDEN DOLAYI HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

ABD medyasına konuşan kaynaklar, Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılış şekli yüzünden eşi Donald Trump'a kızgın ve hayal kırıklığına uğramış olduğunu belirtti. Öte yandan Donald Trump'ın başkanlık koltuğunu bırakmaması ve beraberinde Kongre baskını olayı yüzünden Melania Trump'ın imajının zedelendiğini düşündüğü ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Mahir Ünal Meral Akşener Enis Berberoğlu
Magazin Buse Varol Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Ali Koç Ömer Ali Ozan Tufan Metin Oktay Deniz Türüç
Tüm Haberler Kar Türk Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trump Azil stresinde Melania kaplıca keyfinde - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 20:16:46. #1.15#
title