Trileçe tarifi | Trileçe yapımı nasıl olur? Orijinal trileçe tarifi nasıl yapılır? İrmikli trileçe tarifi Trileçe hafif ve lezzetli olmasıyla çok sevilen bir tatlıdır. Yapımı da çok kolay olan trileçenin en güzel tarifi haberimizde. Orijinal trileçe tarifi ve trileçe yapımı nasıl olur?

Trileçe tatlısı sütle yapılan şerbetli hafif bir tatlıdır. Yapımı çok basit, tadı ise çok lezzetlidir. Trileçe tarifi ile trileçe nasıl yapılır detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Şimdiden afiyet olsun.

TRİLEÇE TARİFİ MALZEMELERİ

5 adet yumurta

1 su bardağından 1 parmak kadar eksik şeker

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Trileçe sütlü sosu için gerekli malzemeler

3,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı toz şeker

200 g sıvı krema

Karamel sosu için gerekli malzemeler

1 çay bardağı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

200 g sıvı krema

Üzeri için

1 paket krem şanti

TRİLEÇE YAPIMI | ORJİNAL TRİLEÇE TARİFİ

Trileçe yapımı için ilk olarak kabımıza yumurta ve toz şekeri alıyoruz. Kıvam alana kadar mikser ile çırpıyoruz.

Un, kabartma tozu ve vanilyayı ekliyoruz.

Unun içerisinde bir kaşık nişasta ekleyelim. Nişasta tüm pandispanyalarda güzel bir doku olmasını sağlar.

Karışımı, spatulayla ile alttan üste doğru karıştıralım. Yağlı kağıt serili fırın kabına dökelim.

170 derecilik fırına, 10 dakika atıyoruz. Sonrasında ısıyı 150 dereceye düşürüyoruz ve 30 dakika pişiriyoruz. (Fırının 150 derecelik ısıya düşebilmesi için, kapağını 3 saniye kadar açık tutalım ve kapatalım.)

Trileçenin sütlü sosu nasıl yapılır?

Kaba, süt, toz şeker ve sıvı kremayı alalım. Çırpıp kıvam almasını sağladıktan sonra buzdolabına koyalım. Burada yarım saat kadar dinlensin.

Krem şantiyi de köpürtüp, buzdolabında bekletin.

Trileçenin karamelli sosu nasıl yapılır?

Tavaya şekeri alalım. Orta ateşte sürekli karıştırarak erimesini sağlayalım.

Açık renk alınca, 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyelim ve tereyağının erimesi için karıştıralım.

Tereyağı tamamen eridikten sonra sıvı kremayı da ekleyelim. Kıvam alana kadar kısık ateşte karıştırarak pişirelim.

Ilıyan keki yağlı kağıttan ayıralım. Başka bir tepsiye alabilirsiniz.

Keke delikler açalım.

Sütlü soğuk şerbeti, kekin üzerine dökelim.

(Dilerseniz kekin üzerine krem şanti sürebilirsiniz. Fakat orijinal trileçede krem şanti kullanılmaz.

Krem şanti için: 1 paket köpürtülmüş krem şantinin yarısını kekin üzerine yayalım. Geri kalan krem şanti ile süsleyebilirsiniz.)

Ilıyan karamel sosunu da kekin üzerine dökebilirsiniz.

Yaklaşık 6 saat dinlendikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

TRİLEÇE TEPSİ BOYUTU

Evlerde genellikle 28X28 borcam kullanıldığı için bu ideal bir boyuttur.

Daha ince bir yapıda olmasını isteyenler, bundan büyük bir tepsi kullanabilir.

NOT:

Trileçenin üzerindeki desenli şeklini vermek için beyaz çikolata veya krem şanti kullanabilirsiniz . Krem şantiyi düz çizgi olarak çekebilirsiniz ve kürdanla şekli verebilirsiniz.

Eğer karamel yerine başka sos tercih ederseniz, meyveli hazır sos da yapabilirsiniz.

İRMİKLİ TRİLEÇE TARİFİ

Trileçe için kek yapabilirsiniz fakat daha farklı bir tarif denemek isterseniz irmikli de yapabilirsiniz. Bunun için irmikli trileçe tarifimizi deneyin!

İrmikli trileçe keki için:

4 tane yumurta

12 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

5 yemek kaşığı irmik

1 su bardağı sıvı yağ

10 yemek kaşığı un

1 paket kabartma tozu

İrmikli trileçe şerbeti için:

3 su bardağı soğuk süt

1/2 (yarım) su bardağı toz şeker

1 paket süt kreması (200 ml küçük paket)

Karameli için:

1 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı oda ısısında tereyağ

1 paket süt kreması (200 ml küçük paket)

İRMİKLİ TRİLEÇE YAPIMI

Kekin Hazırlanışı:

Çırpma kabının içine yumurta ve şekeri alalım. Yumurta iyice beyazlayana kadar mikser ile çırpalım.

Karıştırma kabının içine en son un olmak üzere tüm malzemeleri ekleyelim.

Bir tahta kaşık ile karıştıralım.

Derin bir tepsi veya borcam tereyağı ile yağladıktan sonra karışımı dökelim. (Dilerseniz, yağlı kağıt da kullanabilirsiniz.)

180 derecelik fırında üstü kızarana kadar 45-50 dakika pişmesini bekleyelim.

Kek pişerken sütlü şerbeti hazırlayalım. Tüm şerbet malzemelerini geniş bir kaseye koyup mikser yardımı ile iyice köpürene kadar çırpalım.

Bu aşamadan sonra karamel sosa geçelim.

Şekeri teflon tavaya koyup kısık ateşteesmerleşene kadar ateşte bırakın ama yakmamaya dikkat edin.

Kendi kendine karamelize olmasını bekleyin.

Şekerin rengi koyulaşınca içine tereyağını koyun. Bir kaşık yardımı ile bir yandan karıştırın.

Süt kremasını ekleyip karıştırın. Bu aşamada hızlı olmalısınız. Krema kesilmesin.

Kek ılıkken üzerine bir kürdan yardımı ile delikler açın. Kekin üstü delik delik olsun ki şerbet her yere yayılsın.

Daha sonra kekinizi dilimlere ayırın.

Şerbeti azar azar yayarak dökün.

Şerbeti çekmesi ve soğuması için dolapta beklemeye bırakın.

Tatlı dolapta soğuduktan sonra, hazırladığınız karameli üzerine dökün. Karamel'in altına krem şanti de surebilirsiniz arzuya göre.

Karamel sosu sevmeyenler üzerine meyve veya çikolata sosu da hazırlayabilirsiniz.