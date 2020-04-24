Trakya, İstiklal Marşı'nı bayraklarla donattıkları balkonlardan okudu
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Mustafa Şentop, Trakya Bölgesi, Türkiye, Güncel, Haber

Trakya, İstiklal Marşı'nı bayraklarla donattıkları balkonlardan okudu

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısıyla, TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılında saat 21.

24.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:05
Trakya, İstiklal Marşı'nı bayraklarla donattıkları balkonlardan okudu

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısıyla, TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılında saat 21.00'da Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de vatandaşlar balkonlara çıkarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ellerinde Türk bayraklarıyla hep bir ağızdan İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısıyla Türkiye'nin dört bir yanında saatler 21.00'i gösterirken hep bir ağızdan İstiklal Marşı okunurken, Trakya'da da vatandaşlar balkonlara akın etti. Edirne'de 1'inci Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde oturan vatandaşlar ellerinde bayraklarla balkonlara çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Dilaverbey Mahallesi'nde de ellerinde Atatürk resmi ve Türk bayrağı alan vatandaşlar aynı dakikalarda balkonlarda hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu.

EDİRNE'DE HEP BİR AĞIZDAN İSTİKLAL MARŞI SÖYLENDİKentin dört bir yanından vatandanşlar balkonlarda İstiklal Marşı söylerken, belediye hoparlörlerinden 10'uncu Yıl Marşı çalındı. Pencerelerini ve balkon korkuluklarını Atatürk resmi ve Türk bayrağıyla donatan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlara, sokaklarda devriye gezen polisler de sirenlerle eşlik etti. Edirne Belediyesi bando takımı da şehirde üstü açık otobüsle tur atarken, Atatürk Anıtı önünde İstiklal Marşı'nı seslendirdi.TEKİRDAĞ'DA IŞIKLARLA GÖRSEL ŞÖLEN YAŞANDITekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde vatandaşlar balkonlarına çıkıp İstiklal Marşı okuyarak 23 Nisan coşkusuna ortak oldu. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 100'nücü Yıl Mahallesi Ekrem Tantı Caddesi'nde kurulan ışık ve müzik sistemi ile vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatıldı. İstiklal Marşı okumak için balkonlarına çıkan vatandaşlara Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bayrak dağıtımı gerçekleştirildi. ÇORLU'DA VATANDAŞLAR BALKONLARA AKIN ETTİTekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Nusratiye Mahallesi Yeşilpark Evleri Sitesi'nde vatandaşlar evlerinin balkonlarından hep bir ağızdan İstiklal Marşı söyledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle site yönetimi  tüm evlere Türk bayrağı dağıttı. Dağıtılan bayraklar evlerin balkonlarına asıldı. Site yönetici Yusuf Gümüş, "Meclis Başkanımız Mustafa  Şentop'un çağrısına kulak vererek site sakinleri olarak balkonlarımızı bayraklarımızla gelincik tarlası gibi süsledik ve saat 21.00'de hep birlikte İstiklal Marşı'mızı coşkuyla söyledik. Tüm çocuklarımızın bayramını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 100'üncü yıl dönümünü kutlu olsun" dedi.Tekirdağ'ın Şarköy ve Çerkezköy ilçelerinde de vatandaşlar ellerine aldıkları Türk bayrakları ile çıktıkları balkonlardan hep birlikte  İstiklal Marşı'nı coşkuyla okudu. Balkonlara çıkan vatandaşlar bir yandan Türk bayraklarıyla ulusal marşa eşlik ederken bir yandan da o anı ölümsüzleştirdi. 

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de vatandaşlar, balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okudu.


Kaynak: DHA

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