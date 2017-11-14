Trabzon Özel Uzungöl'de Yıkımlar Bekleniyor 1

Trabzon'un Çaykara ilçesinde imar kirliliği ile gündeme gelen dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl kıyısında, ilk etapta yaklaşık 20 kaçak yapı için yıkım kararı alındı. Gelecek günlerde yıkılması beklenen yapıların boşaltılması için tebligatların adreslere ulaşmaya başladığı Uzungöl'de sessiz bekleyiş hakim.



Bölge turizminin göz bebeği konumunda olan ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğrayan Uzungöl'de otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da artırdı. Bunun üzerine bölgede başlatılan dönüşüm çalışmaları kapsamında Uzungöl'de, özellikle göl çevresindeki kamu arazisinde bulunan bazı yapı ve tesisler için yıkım kararı alındı. Önümüzdeki günlerde yıkılması beklenen yapıların boşaltılması için tebligatlar bazı işyeri sahiplerine ulaştı. Uzungöl'de başlatılan çalışmaların 1'inci etabı kapsamında göl kenarındaki 20 kaçak günübirlik tesis ve yapı için alınan yıkım kararı yılbaşına kadar uygulanacak. Yıkılması ön görülen işletmelerin sahiplerinin bir çoğu konu hakkında sesliğini korurken, sadece kendilerinin mağdur edilmemesini ve yıkımların adil yapılmasını istedi.



UZUNGÖL PANAYIR HALİNDEN KURTARILMALI



Konuyla ilgili konuşan Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz yıkımlara karşı olmadıklarını belirterek Uzungöl'deki imar sorunu için Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok ciddi ve pozitif düşünceleri olduğunu biliyoruz. Uzungöl'de gelişi güzel yapılan yapılaşmaların bu panayır hali durumunun ortadan kalkması ve bunların yıkılıp buranın eski haline bürünmesi için ciddi manada atılan adımlar ve çalışmalara başlandı. Bizler Uzungöllüler olarak bu çalışmalara karşı değiliz. Biz Uzungöl'ün panayır halinden kurtarılmasını istiyoruz. Biz nereye gitsek burayla ilgili ciddi manda tepkiler alıyoruz. Biz bu tepkilerden artık bıktık. Biz bunu hak etmiyoruz. Kesinlikle bu gelişi güzel yapılaşmaların ve bu dengesiz fiyat politikalarının önüne geçilmesi istiyoruz dedi.



KENTSEL DÖNÜŞÜM CİNAYETTİR



Uzungöl'ün için yürütülen çalışmaları olumlu bulan yalnız bölgede 'Kentsel dönüşüm' lafının telaffuz edilmesinin yanlış olduğunu savunan Akyüz şöyle konuştu



Yapılan bu çalışmalara desteğiz. Artık Uzungöl'ün bu kötü yapılaşmanın ve şu beton yığınlarından kurtarılması gerektiğini düşünüyorum. Uzungöl'de 'kentsel dönüşüm' lafının telaffuz edilmemesi gerekir. 'Uzungöl'e kentsel dönüşüm getirmek' demek cinayettir. Bunu Cumhurbaşkanımız dahi söylememiştir. Ama birileri bunu gündeme getirmeye çalışıyor. Buradaki imar planı koruma amaçlı plandır. Bu plan uygulansın Uzungöl dünyanın en güzel yeri olur. Bilinçli kamuoyu yaratmak lazım. Ortaya laf atıyorsun kentsel dönüşüm. Yahu burası şehir merkezi değil ki, burası turizm alanı. Dünyanın hangi yerinde turizm alanında kentsel dönüşüm uygulanmış. Bura özel bir statüsü olan bir yerdir. Biz Uzungöl'ün yıkılmasını, ortadan kalkmasını her halde istemeyiz. Biz buranın sürekli yeşil kalmasını, nezih ve huzurlu alanlar olmasını istiyoruz



UZUNGÖL'ÜN ADINI LEKELEDİLER



Uzungöl'ü dışarıdan gelenlerin bu hale getirdiğine işaret eden ve koruma amaçlı imar planının geç devreye girdiğini ifade eden Akyüz şunları kaydetti



Buraya dışarıdan gelenler mağduriyet yaşayacak. Zaten buraya gelip Uzungöl'ün adını lekelediler. Gelip burada sağlıklı bir hizmet vermiyorlar ki. Sağlıklı hizmet verseler yanlarında olacağım ve alkış tutacağım onlara. Çünkü Uzungöl'e artı katma değer getirmiyorlar. Her gittiğim yerde 'Uzungöl mahvoldu' gibi söylemler duyuyorum. Artık 'Uzungöllüyüm' demeye utanır hale geldik. Böyle bir şey olamaz. Uzungöl'ü ben lekelemedim. Ben yanlış yapmıyorum. Dışarıdan gelen insanların da Uzungöl'ün adını lekelemeye hakkı yoktur. Biz buna karşı dim dik duracağız. ve yapılan bu çalışmanın yanında olacağız. Kesinlikle buna geç kalındı. Koruma amaçlı imar planı gelseydi, şuanda Uzungöl'de hiçbir sorun olmazdı. Öyle bir şey oldu ki hiçbir şeyin önüne geçilmez oldu. Her taraf işportacı, her taraf panayır gibi. Böyle bir şey olamaz. Bu olayın ortadan kalkması için ilk önce şu kanunsuz, kıyı alanları içerisinde, milli emlak arazisi üzerindeki yapıların yıkılması lazım. Buranın artık nefes alması lazım



BİR TAKIM ENDİŞELER VAR



Uzungöl'de uzun yıllardır işletmecilik yapan Mehmet İnan da atılacak olan adımlarda adil olunması gerektiğini dile getirerek şunları söyledi



Uzungöl'ün geleceğine katkı sağlayacak alınan bütün kararlara Uzungöl halkı eskiden olduğu gibi bugün de saygılıdır. Bu konuda halkımızın endişesi yapılacak olan yıkımlar noktasındadır. Bu durumda bir duyumdan öteye geçmedi. Çünkü esnaf arkadaşlara en azından birçoğuna tebligat gelmedi henüz. Bu yıkımlarda herkese gerçekten adaletli davranılacaksa, kontrollü ve programlı bir şekilde yapılacaksa ve gerçekten Uzungöl'ün geleceğine katkıda bulacaksa burada esnaf arkadaşların çoğunun bu konuda bir itirazının olacağını düşünmüyorum. Adaletli yapılacak her işe insanlar bir katkı verir. Fakat şöyle bir tedbir alınabilir; İnsanlara bunla alakalı bir zaman verilebilir, konuşulabilir. Ne yapılacakla ortak plan çerçevesinde ne yapılacaksa bunun yapılması durumunda halk tarafından oluşabilecek olan tepkiler azaltılabilir



YIKIMLARA BAŞLANACAK



Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ise İmar Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince yapılan çalışmaların tamamlandığını Uzungöl çevresinde belirlenen 20 işletmenin yıkılacağını söyledi. Amaçlarının doğa harikası Uzungöl'ü eski ihtişamına kavuşturmak olduğunu belirten Tok Burada her şey düşünüldü, planlandı. 18 uygulaması kapmasında ilk etapta göl çevresinde yer alan yaklaşık 20 işletme için tebliğlere başlandı. Yılbaşına kadar milli emlak arazisi üzerinde yer alan bu yapıların yıkımlarını gerçekleştireceğiz. Artık Uzungöl'de kötü yapılaşma olmayacak. Yapılan bu çalışmalar tabii ki 1'inci etap. Yıkımlar yapılan çalışmalar sonrası 2'inci etapla da sürecek. Uzungöl'ü eski ihtişamına kavuşturmak istiyoruz ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN KONUŞMUŞTU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce Karadeniz Bölgesi'ndeki yaptığı gezide özellikle Ayder ve Uzungöl'deki imar kirliğine ilişkin sesliğini bozarak Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Ayder'i kentsel dönüşüm değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişim dönüşümü de Uzungöl'de yapmamız lazım ifadelerini kullanmıştı.



UZUNGÖL



Çaykara İlçesi'ne 20 kilometre mesafedeki bin 250 metre yükseklikte yer alan doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' bir yer olması özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metre kare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balığına da ev sahipliği yapıyor.