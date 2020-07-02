TRABZON Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan kadın yaşam savaşı veriyor
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TRABZON Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan kadın yaşam savaşı veriyor

Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan kadın yaşam savaşı veriyorTRABZON'un Of ilçesinde evinin yakınında biri pitbull, 2'si Alman kurdu 3 köpeğin saldırısına uğrayan Huriye Kaya (57) ağır yaralandı.

02.07.2020 11:06 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:16

Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan kadın yaşam savaşı veriyor

TRABZON'un Of ilçesinde evinin yakınında biri pitbull, 2'si Alman kurdu 3 köpeğin saldırısına uğrayan Huriye Kaya (57) ağır yaralandı. Sol kolu dirseğinden kesilen ve hayati tehlikesi süren Kaya'nın kızı Derya Günal, Mücadele etti, ölmedi ama şuanda yoğun bakımda uyutuluyor. Cihazlarla solunumu sağlanıyor. Bana dönmesini bekliyorum. Kolunu dirsekten iki parmak aşağıdan kestiler. Makineden çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz. Doktorlar, 'beklemekten başka yapacak bir şey yok' dediler. Biz de bekliyoruz" dedi.

Olay, 11 Haziran'da, Of'un Aşağı Kışlacık Mahallesinde meydana geldi. Tekirdağ'dan memleketine çay hasadı için gelen Huriye Kaya, evinin yakınında biri pitbull, 2'si Alman kurdu 3 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerle uzun süre mücadele eden kadın, çığlık sesleri üzerine koşarak gelen çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edilen kadın tedavi altına alındı. Sol kolu parçalanan ve vücudunda yaralar bulunan kadın 7 kez ameliyata alındı. Sol kolu dirseğinden kesilen Kaya, hastanede tedavi altında tutuluyor. Geçen yılda köpeklerin saldırdığı kadın son anda kurtarılmıştı.

'ANNEM 20 DAKİKA KÖPEKLERLE MÜCADELE ETMİŞ'

Huriye Kaya'nın kızı Derya Günal (33), annesine sahipli fakat başı boş bırakılmış 3 köpeğin saldırdığını belirterek "Bu üç köpek iki farklı kişiye ait. Annemin bize anlattığı kurt köpekleri sırtından saldırıp kendini yere yıkmışlar. Pitbull kolunu kapmış. Hem onla mücadele ederken hem de arkasındaki köpeklerle mücadele etmeye çalışmış. Bütün kıyafetlerini parçalamışlar. Pitbulldan kolunu kurtarmaya çalışırken bağırmış ama sesini kimse duymamış. 20 dakika kadar mücadele sürmüş. En son annemin aklına köpeğin tasmasını sıkmak gelmiş. Onu sıkınca köpek biraz nefessiz kalınca ağzını gevşetmek zorunda kaldı. O şekilde beklemiş. Başka bir yerinden ısırır diye bırakmaktan da korkmuş. Daha sonra bir vatandaş yoldan geçerken annemi gördü ama yanında köpekler olan bir kadını görünce adam korkmuş. Sonra köpek sahiplerini ve mahalle halkını uyandırmış. Köpeğin sahibi olan kişi annemin üzerine bir çarşaf getirmiş ve çubukla pitbullu uzaklaştırmak için davranınca köpek korkup kaçmış. Sonrasında üzerini yıkamışlar, ambulans çağırmışlar" diye konuştu.

'ANNEMİN BANA DÖNMESİNİ BEKLİYORUM'

Köpek sahiplerinin gereken cezayı almasını isteyen Günal, 'Cezaların daha caydırıcı olması gerek. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Orada bir çocuk olsa ölebilirdi. Doktorlar annem için 'kurtulması mucize' diyorlar. Kalbinde stent var, kalp damarı tıkalı, kan sulandırıcı kullanıyor, kolu, bütün damarları parçalanmış ve yardımın gelmesi 1 saati bulmuş. Mücadele etti, ölmedi ama şuanda yoğun bakımda uyutuluyor. Cihazlarla solunumu sağlanıyor. Bana dönmesini bekliyorum. Kolunu dirsekten iki parmak aşağıdan kestiler. Makineden çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz. Doktorlar, 'beklemekten başka yapacak bir şey yok' dediler. Biz de bekliyoruz" dedi.

'BİZİM CANIMIZ YANDI BAŞKASININ YANMASIN'

Tehlikeli ırk köpek besleyenlere de çağrıda bulunan Günal, 'Bunlar cinayet işleyen hayvanlar. Bu bir kaza değil. Ben bunu asla kaza olarak kabul etmiyorum. Böyle vahşi hayvanlara gerek yok. Köylerde, mahallelerde, çocukların olduğu yerlerde hiç gerek yok. Bu ülkemizde yasaklanmış, bunu bilmeme şansları da yok. Lütfen yapmasınlar. Bizim canımız yandı başkasının canı yanmasın" diye konuştu.

'EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM'

Huriye Kaya'nın eşi Nihat Kaya da "Olay günü ben Tekirdağ'daydım. Haberi alır almaz Trabzon'a geldim. Eşimi öyle görünce dünyam karardı. Bütün insanlık adına bu insanların en ağır cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

TRABZON Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan kadın yaşam savaşı veriyor

Kaynak: DHA

Manşet

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