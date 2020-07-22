Trabzon'da vaka sayısı 200'ü aştı, denetimler sıklaştı Trabzon'da vaka sayısı 200'ü aştı, denetimler sıklaştıTRABZON'da koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor.

Trabzon'da vaka sayısı 200'ü aştı, denetimler sıklaştı

TRABZON'da koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor. 200'den fazla kişinin hastanalerde koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenilirken, pandemi hastanelerinde yaşanan yoğunluk üzerine yeni vakalar, ilçe hastanelerine yönlendirilmeye başlandı. Türkiye genelinde koronavirüs vakalarında düşüş görülmesine rağmen Trabzon'da pozitif vaka sayıları artıyor. Kent genelinde azalmaya başlayan pozitif vakalar 20'lere kadar gerilemişti. Haziran ayına girilmesinin ardından vaka sayısı yeniden artmaya başladı. Kentte pozitif vaka sayıları 200'ü geçti. Günden güne artan yeni vakalar nedeniyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haçkalı Baba Devlet Hastanesi ve Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi doldu. Tespit edilen koronavirüs vakaları ise yakın ilçelerdeki hastanelere yönlendiriliyor. DENETİMLER SIKLAŞTI

Trabzon'da emniyet ekipleri, kroronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin denetimlere başlandı. Güvenlik güçleri, kentin işlek cadde ve sokaklarında vatandaşların maske takıp takmadığını ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol ediyor. Uzun Sokak'ta denetim yapan polisler, maske takmayan veya maskesini yanlış takan vatandaşları uyarıyor.

POLİSLERE MASKESİZ YAKALANDI

Polislerin maske takmadığı için uyardığı bir kişi, yanında maske olmadığını söyledi. O sırada yoldan geçmekte olan bir vatandaş ise yanında yedek olarak taşıdığı maskeyi diğer vatandaşa verdi. Maskesini veren Adnan Genç, Vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum. İnsanlar bana bir şey olmaz diye düşünüyor. Devlet insanların sağlığı için çalışıyor. İnsanların bu kadar vurdumduymaz olmasına hayret ediyorum dedi.

Trabzon'a şehir dışından geldiğini söyleyen Ayşen Yazıcıoğlu da, Halkımızın daha tedbirli hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Maskesiz sokağa çıkılmaması ve dezenfeksiyona dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece insanlarla teması az tuttuğumuz sürece sayıların düşeceğine inanıyorum. Sağlık bakanımız da bu konuda gayet iyi bir çalışma yürütüyor. Onun da söylemlerine dikkat edelim diye konuştu. Trabzon'daki vaka artışlarının vatandaşların kurallara uymadığı için olduğunu söyleyen Gökhan Karahasanoğlu ise, İnsanlar mecbur kalmadıkça evden çıkmayacak. Bizim insanımız fazla laf dinlemeyen bir insan olduğu için bunlar normal. yaşanacak ve bir şekilde bitecek. Kurallara uyulmuyor, yeri geliyor ben de uymuyorum, yalan söylemeye gerek yok. Kurallara uyan insan sayısı az dedi.

Kaynak: DHA