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Trabzon'da Şalpazarı Belediye Başkanı fabrikada bulunan şapkaları sokağa atıp yaktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Trabzon'da Şalpazarı Belediye Başkanı fabrikada bulunan şapkaları sokağa atıp yaktı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde kurulu Anadolu Şapkacılık Üretim Tesislerinde, fabrikayı ziyaret eden Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Irak Bölgesel Yönetiminde seçimler için bir partinin ürettirdiği şapkaları çuvala koyarak fabrika dışında yaktırdı. Kurukız'ın bu hareketini, şapkaların renklerinden ve üzerinde Kürdistan yazdığından dolayı yaptığı iddia etti.

Trabzon'un Şalpazarı İlçesi'nde şapka üretimi yapan Anadolu Şapkacılık adlı fabrikaya 'Kürdistan şapkası' üretiliyor gerekçesiyle MHP'li Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ve ekipleri tarafından baskın yapıldı. Irak'ta 10 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan seçim için gelen sipariş üzerine üretim yapılırken fabrikaya gelen Kurukız, "yasa dışı" iddiasıyla zabıtalara şapkaları toplatarak yol ortasında yaktırdı.

Trabzon'da Şalpazarı Belediye Başkanı fabrikada bulunan şapkaları sokağa atıp yaktı

"BİZLERİ İZAH EDİLMESİ ZOR BİR DURUMDA BIRAKMIŞTIR"

Olay sonrası bir açıklama yapan firma sahibi Ömer Özdemir, "Irak bölge yönetiminin önümüzdeki günlerde kendi bölgelerinde yapacakları seçim sürecinde kullanılacak, ihraç edilmek üzere şapka siparişi gelmiştir. Bu siparişler Türkiye Cumhuriyeti Devletinin izin verdiği çerçevede yasal yollardan ihraç edilmek suretiyle üretimine başlamış bulunmaktaydık. Bu üretim hem bölgemizde yaşayan bizimle çalışan vatandaşlarımıza iş olanağı sunmakta hem de devletimize döviz girdisi olarak fayda sağlamaktadır. Şalpazarı Belediye Başkanımızın bugün yapmış olduğu ziyarette Irak için ürettiğimiz şapkaları görmüş ve bizlere bu şapkaların yasalara aykırımı sorusunu sormadan, herhangi bir kolluk kuvvetinden yardım istemeden oracıkta şapkaların yasalara aykırı olduğuna ilişkin kanaat getirmiş ve belediye zabıtaları maharetiyle ve nezaretinde şapkalarımızı çevre komşularımızın, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın önünde hunharca yakmak suretiyle ciddi bir maddi zarara yol açmıştır. Ancak maddi zarardan çok bölge halkı önünde yargısız infaz yapmak suretiyle şahsımı, tesislerimizde çalışan arkadaşlarımızı izah edilmesi zor bir durumda bırakmıştır" dedi.

Trabzon'da Şalpazarı Belediye Başkanı fabrikada bulunan şapkaları sokağa atıp yaktı

"BİZLER VATANINI SEVEN BİREYLERİZ"

Açıklamasının devamında "Bu olay özelinde bizler bölgede çok zor durumda kalmış ve hatta bu nahoş olay yaşanırken bölge halkı tarafından linç girişimine bile maruz kalabilirdik" diyen Özdemir, şöyle devam etti: "Can güvenliğimiz dahi olmayabilirdi. Şu anda bile bu durumdayız. Bizler Şalpazarı ilçesinde doğmuş bu bölgenin bir evladı olarak bölgemize yatırım yapmış namuslu şerefli bir esnafız Bütün bu yanlış uygulama maalesef Şalpazarı Belediye Başkanımızın böyle bir uygulamaya hakkı olmamasına rağmen, bu çirkin ve nahoş olayın gerçekleşmesinde baş aktör olarak belirmiştir. Maddi zarar her zaman karşılanır ancak oluşan itibar kaybı geriye çok zor gelir. Bu bölgenin namuslu şerefli ve vatansever bir evladı olarak bu yanlışın derhal doğruyla buluşabilmesi için yetkililerden ivedilikle yardım bekler, bu nahoş olayın biran önce doğruyla buluşmasını talep etmekteyim. Bizler vatanını seven ve vatanı için çalışan bireyleriz. Vatanımıza zararı dokunacak hiç bir olayın içinde olmayız."

Trabzon'da Şalpazarı Belediye Başkanı fabrikada bulunan şapkaları sokağa atıp yaktı

Trabzon'da Şalpazarı Belediye Başkanı fabrikada bulunan şapkaları sokağa atıp yaktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Trabzon'da Şalpazarı Belediye Başkanı fabrikada bulunan şapkaları sokağa atıp yaktı - Haberler
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