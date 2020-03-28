Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı
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Mümin Nuhoğlu, Koronavirüs, Çarşıbaşı, Trabzon, Güncel

Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı

Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu'nun şoföründe koronavirüs tespit edilmesinin ardından belediye başkanı ve belediye çalışanları karantinaya alındı.

28.03.2020 18:59 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:22
Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı

Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu'nun makam şoföründe koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Makam şoförü hastaneye de tedavi altına alınırken MHP'li Belediye Başkanı Nuhoğlu ve belediye personelleri evlerinde karantinaya alındı. Belediyeye ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, başkanın sağlık durumunun iyi olduğu belediye personellerinin ise evlerine gönderilerek 14 gün izole edileceği belirtildi.

ŞOFÖR GEÇTİĞİMİZ SALI HASTANEYE YATIRILDI

Çarşıbaşı ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu'nun makam şoförü olan Nevzat Kotbaş'da görülen yüksek ateş sonrasında geçtiğimiz Salı günü hastaneye yatırıldı. Dün açıklanan test sonucunun pozitif çıkması üzerine, Kotbaş'ın yakın temas halinde bulunduğu Belediye Başkanı Nuhoğlu ve belediye personeli kendilerini evlerinde karantinaya aldı.

BELEDİYE BAŞKANI VE PERSONEL KARANTİNAYA ALINDI

Konuyla ilgili Belediyeye ait sosyal medya hesabından yapılan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada koronavirüs karşı alınan önlemler kapsamında belediye binasında ve kent merkezinde dezenfeksiyon çalışmalarının ilk günden itibaren yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Bugün belediyemiz personellerinden Nevzat Kotbaş'a yapılan test sonucu pozitif çıkmış olup kendisinin genç, dinamik ve genel olarak sağlık durumunun iyi olduğunu sizlere bildirmek isteriz. Personelimize acil şifalar diliyor yakın zamanda aramıza dönmesini temenni ediyoruz. Bu hususta Belediye Başkanımız sayın Mümin Nuhoğlu'nun sağlık durumu iyi olup, belediye personellerimiz tedbir amaçlı evlerine gönderilerek 14 gün izole edileceklerdir. Sosyal izolasyonla, evde kalarak, birbirimize dayanarak, yardımlaşma kanallarını aktifleştirerek, karamsarlığı kovarak virüs karanlığını bertaraf edeceğiz. Zamanı geldiğinde hayat normalleşecek birbirimizle kucaklaşacağız.. Dayan milletim, geceyi gördük, güneşi de göreceğiz."

BELEDİYEDE SADECE 2 PERSONEL KALACAK

Belediye personeli ve kendisinin 14 gün izole olacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu şunları söyledi:

"Arkadaşımızın test sonucu dün belli oldu. Biz zaten 41 personelimizi dönüşümlü çalıştırmaya başlamıştık. Bu olaydan sonra bütün personelimizi evlerine gönderdik. 14 gün herkes kendini izole edecek. Pazartesi işler aksamasın diye belediyede sadece 2 arkadaşımız nöbetçi olarak bulunacak. Temizlik işleri bizden bağımsız bir yerde oldukları için çalışmalarına devam ediyor. Bende ve diğer personelimizde her hangi bir bulgu olmadığı için test yaptırmaya gerek olmadığı söylendi."

Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı

Haberin Videosu:

Karadeniz ili Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı

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