Trabzon'da gezilecek yerler nerelerdir? Trabzon'a ne zaman gidilir? Trabzon meşhur yemekleri nelerdir? Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Trabzon hakkında neler biliyorsunuz? Türkiye'nin en büyük 9.şehri olan, tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile her yıl binlerce turistin akın ettiği Trabzon hakkında tüm merak edilenler bu sayfamızda.

Türkiye'nin en büyük 9.şehridir. Karadeniz Bölgesi'nin 2. büyük ili Trabzon, harika doğası ve kültürü ile kendine hayran bırakır. Mavi ile yeşilin muhteşem uyumunu görebileceğiniz Trabzon, lezzetli yiyecekleri ile kendine hayran bırakır. Yılın her ayı yağışlı il, yazın hafif rüzgarlı havası ile gezi için doğru zamandır.

DOĞA HARİKASI TRABZON'DA GEZİLECEK YERLER NERELERDİR?

Uzungöl: Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği bu muhteşem doğa harikası, turizmin gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Bu muhteşem doğal güzelliğin yanı sıra, yamaç paraşütü, olta balıkçılığı, doğa yürüyüşü gibi birçok aktivite de Uzungöl'ü ilgi odağı yapan sebepler arasındadır.

Sümela Manastırı: Trabzon denince akla gelen ilk yer Sümela Manastırı'dır. 300'lü yıllarda iki rahip tarafından kurulduğu söylenmektedir. Birbirinden habersiz iki rahip rüyasında gördükten sonra, Trabzon'a gelip manastırın temelini atmışlar. 10-15 dakikalık bir yokuştan sonra ulaşabilirsiniz. Hz. İsa ve Meryem Ana'nın hayatı ile ilgili tasvirler bulabileceğiniz yapı, her yıl binlerce ziyaretçi akınına uğramaktadır.

Hamsiköy: 5 köye ev sahipliği yer, sütlacı ile meşhurdur. Buradan sütlaç yemeden gitmemelisiniz.

Zigana: Doğa manzarası ile hayran kalacağınız Zigana ilçesi eti ile ön plana çıkmıştır. 1996 yılında açılan mağara, karstik oluşumu ile ön plana çıkmıştır.

Trabzon merkez: İstanbul'da İstiklal Caddesi'ni andıran yer, birçok yöresel lezzeti sizlere sunar.

Ayasofya müzesi:Trabzon merkezinde bulunan müze, oldukça zengin içeriğe sahiptir.

Atatürk köşkü: Çam ormanlarının arasında, soğuk su sırtlarında yer alır. 1980 yılında yapılmıştır. Atatürk resimleri ile dolu müzeyi ziyaret etmeden gezinizi tamamlamayın.

Trabzon kalesi: Şehir merkezinin en yüksek noktasında yer alır. Eski taşlardan oluşmuş kale,içerisinde kule, hamam ve sarayların da barındırmaktadır.

Boztepe: Dinlenmek için en doğru adreslerden biridir. Karadeniz'in uçsuz bucaksız doğasını ayaklar altına seren bu yer, esen hafif rüzgarı ile huzur verir.

Çal mağarası: Denizden 1050 metre yükseklikte yer alan bu mağara, 200 yılında açılmıştır. Bol oksijenli bu alanda gezinizi bitirdiğinizde, rahatlamış hissedebilirsiniz.

Yaylalar: Geniş coğrafyaya yayılmış muhteşem bölgedir. Temiz havası, muhteşem manzaraları ile kendine hayran bırakır. Yaylacılık; doğal ve ekonomik nitelikleri yanında sosyal bir olgu olarak ta önem taşımaktadır. Yaylaya çıkmak çok eskilerden beri gerçekleşmektedir.

TRABZON'A NE ZAMAN GİDİLİR?

Yıl boyunca yağışlı olan il, İlkbaharda şiddetini arttırır. Kış ayları 5- 10 dereceyi geçmeyen sıcaklıklar ile soğuk geçmez. Yazın ise 27 derece sıcaklık ortalaması görülür. Her ay çeşitli etkinlik ile zamanınızı asla boşa harcamazsınız. Çoğu kişinin yazın ziyaret ettiği Trabzon, iklim ve etkinlikler açısından için en uygun zamandır.

TRABZON MEŞHUR YEMEKLERİ NELERDİR?

Hamsi çorbası:Deniz ürünlerini yemeklerinde sıklıkla tercih eden Trabzon halkı, genellikle kış aylarında bu çorbayı tüketir. Balıkların un ve yumurta ile terbiye edilip, domates sosu ile harmanlanmasından oluşuyor.

Karalahana çorbası: Küçük doğranmış karalahanaya, mısır unu, biber ve barbunya eklenerek yapılır. Mısır ekmeği ile servis edilir.

Peynirli Trabzon pidesi: Mayalı hamura Trabzon'a özgü peynir konularak yapılır. Üzerine gezdirilen tereyağı lezzetine lezzet katacaktır.

Kuymak: Tüm Türkiye tarafında oldukça sevilen, mısır unu, kolot peyniri ve tereyağıyla hazırlanan Trabzon'a özgü lezzettir. Trabzon'a sadece kuymak yemek için bile gelebilirsiniz.

Kara lahana sarması(pancar): Karalahanayı taze taze bulabileceğiniz, yemeğini en lezzetli şekilde yiyebileceğiniz yer Trabzon'dur. Sarmasını mutlaka denemelisiniz.

Palamut dolması: Palamut dolması, palamutun kendi eti, yenibahar, ceviz içi, çam fıstığı ve kuş üzümü ile kavrulan iç harcın bir palamuta doldurulmasıyla yapılır.

Pazılı kaygana: Pazılı kaygana karadeniz yöresinde oldukça meşhur bu lezzet, Mısır unu, kuru ve taze nanenin pazıya eşlik etmesiyle hazırlanır.

Hamsili pilav: Trabzon'un simgesi haline gelmiş hamsili pilav, taze tutulmuş balıkları, enfes iç harcı ile lezzet şölenidir.

Hamsi tava:Denizden taze tutulmuş bu lezzetli balık önce unlanıyor, sonra önceden kızdırılmış yağda çıtır çıtır kızartılır.

Fasulye turşusu: Yemeklerin yanında mutlaka yeri alan turşu, sağlıklı oluşu ile sıkça tercih edilir.

Hamsiköy sütlacı: Pirinç, su, şeker, un, yumurta, tuz ve su ile hazırlanır. En iyi sütlaç olabilecek bu lezzeti Trabzon'un eşsiz manzarasında yiyebilirsiniz.

Laz böreği:Karadeniz'in simgesi haline gelmiş Laz böreği, parmaklarınızı yedirecek leziz bir tatlı. İncecik açılmış baklava yufkalarının arasına, önceden hazırlanmış koyu kıvamlı muhallebi ekleniyor ve fırına veriliyor. Üzerine isteğe bağlı fındık ve pudra şekeri eklenir.

TRABZON'DAKİ FESTİVALLER

Hıdırellez Bahar Bayramı: Mayıs ayının ilk pazar günü gerçekleşir.

Mayıs Yedisi yürüyüşü: 18 Mayıs tarihinde bu yürüyüş gerçekleşir.

Şalpazarı Ağasar Kültür Şenliği: Haziran ayının ilk pazar günü yapılır.

SultanMurat Şehitleri Anma Günü: 23 Haziran tarihinde gerçekleşir.