Toz bulutu Suriye'den kuvvetli rüzgarla geldi! Meteoroloji "Yarın da sürecek" uyarısı yaptı
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Toz bulutu Suriye'den kuvvetli rüzgarla geldi! Meteoroloji "Yarın da sürecek" uyarısı yaptı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Suriye'den gelen ve Mardin ile Şırnak'ta etkili olan toz bulutu yarın da etkisini sürdürecek. Toz bulutu nedeniyle iki ilimizdeki vatandaşların bazıları kaçışırken, bazıları da anın tadını çıkardı.

Suriye'den kuvvetli rüzgarla birlikte gelen toz bulutu, hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Mardin ve Şırnak'ta havayı kaplayan toz bulutu yarın da etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları önlem almaya davet etti.

Toz bulutu Suriye'den akın akın geldi! Meteoroloji 'Yarın da sürecek' uyarısı yaptı

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Görüş mesafesinin düştüğü karayollarında araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Toz bulutu nedeniyle vatandaşlar evlerinin cam ve kapılarını kapatmak zorunda kaldı.

Toz bulutu Suriye'den akın akın geldi! Meteoroloji 'Yarın da sürecek' uyarısı yaptı

DİYARBAKIR'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Diyarbakır'da ise yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Vatandaşlar yağmurdan korunmak iş yerlerine sığındı. Alipınar Köprüsü yakınlarında ise sağanak nedeniyle rögarlar taştı.

Toz bulutu Suriye'den akın akın geldi! Meteoroloji 'Yarın da sürecek' uyarısı yaptı

YARIN DA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Şırnak'ta da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini sis ve toz bulutuna bıraktı. Sis ve toz bulutu nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü.

Yetkililer, bölgede toz taşınımı nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri toz bulutunun yarın da etkisini sürdüreceğini kaydetti.

Toz bulutu Suriye'den akın akın geldi! Meteoroloji 'Yarın da sürecek' uyarısı yaptı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Toz bulutu Suriye'den kuvvetli rüzgarla geldi! Meteoroloji 'Yarın da sürecek' uyarısı yaptı
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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