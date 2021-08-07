Toz bulutu Suriye'den kuvvetli rüzgarla geldi! Meteoroloji "Yarın da sürecek" uyarısı yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Suriye'den gelen ve Mardin ile Şırnak'ta etkili olan toz bulutu yarın da etkisini sürdürecek. Toz bulutu nedeniyle iki ilimizdeki vatandaşların bazıları kaçışırken, bazıları da anın tadını çıkardı.
Suriye'den kuvvetli rüzgarla birlikte gelen toz bulutu, hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Mardin ve Şırnak'ta havayı kaplayan toz bulutu yarın da etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları önlem almaya davet etti.
GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
Görüş mesafesinin düştüğü karayollarında araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Toz bulutu nedeniyle vatandaşlar evlerinin cam ve kapılarını kapatmak zorunda kaldı.
DİYARBAKIR'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
Diyarbakır'da ise yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Vatandaşlar yağmurdan korunmak iş yerlerine sığındı. Alipınar Köprüsü yakınlarında ise sağanak nedeniyle rögarlar taştı.
YARIN DA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Şırnak'ta da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini sis ve toz bulutuna bıraktı. Sis ve toz bulutu nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü.
Yetkililer, bölgede toz taşınımı nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri toz bulutunun yarın da etkisini sürdüreceğini kaydetti.
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