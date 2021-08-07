Toz bulutu Suriye'den kuvvetli rüzgarla geldi! Meteoroloji "Yarın da sürecek" uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Suriye'den gelen ve Mardin ile Şırnak'ta etkili olan toz bulutu yarın da etkisini sürdürecek. Toz bulutu nedeniyle iki ilimizdeki vatandaşların bazıları kaçışırken, bazıları da anın tadını çıkardı.