Tosuncuk'un parasını akladığı iddia edilen Tuğba Özerk, canlı yayında fenalaştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın parasını akladığı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Özerk, iddiaları yalanladıktan sonra bugün Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu.

CANLI YAYINDA FENALAŞTI

Mehmet Aydın'ın parasını akladığı iddiasını kesin bir dille yalanlayan ve bu konuda her türlü yasal haklarını kullanacağını söyleyen Özerk, programdan ayrılmadan önce sunucuların isteği üzerine bir şarkı okumak için ayağa kalktı. Bir süredir hipofiz tümörü ile mücadele eden şarkıcı, canlı yayında fenalık geçirdi. Şarkıyı okurken masanın altındaki suyu almaya çalışan şarkıcı, ayakta duramadı. Sunucular, Özerk'e müdahale ederken ekrana başka bir video getirildi.

SERENGİL: TUĞBA SUYU BİLE AÇAMADI

Reklamın ardından açıklama yapan Seren Serengil,"Baya rahatsızlandı. Suyu almak istedi ama eli ayağı titrediği için kapağı açamadı. Fenalaştı. Ben Arto'yu ilk kez ağlarken görüyorum. Burada çok acayip bir şey yaşadık. Tuğba yayından ayrılmak zorunda kaldı. O kız gerçekten hasta" dedi.

ARTO GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Ağlamaktan gözleri kızaran Arto Dalga ise "Tuğba'yı eleştirenler yatağınızda huzur bulmayın inşallah. Kız hasta ve hala dik durmaya çalışıyor. İğrençsiniz" ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın parasını akladığı ihbarı üzerine inceleme başlattığı ileri sürüldü. Sabah'ta yer alan habere göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özerk'in hesaplarında gerçekleşen para transferlerini şüpheli bulunduğu iddia edildi. Durumun Özerk'in ikamet adresi görünen Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildiği hatta Özerk hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı da iddialar arasında yer aldı.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Kısa sürede gündem olan Tuğba Özerk, sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Özer'in avukatı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sabah saatlerinde basında müvekkilim Tuğba Özerk hakkında çıkan iftiradan ibaret savcılık soruşturması olan haberler doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ettik ve müvekkilim hakkında bir şikayet dilekçesi verilerek Tuğba Özerk ile adı yan yana dahi anılamayacak olan binlerce kişinin emeğini sömürmüş bir dolandırıcının parasını akladığına dair bir iftiraya maruz kaldığını üzüntüyle öğrendik. Müvekkilimin bahse konu suça karışmış olma ihtimali olmadığı gibi böyle bir şirkete zaten sahip değildir."