Tosuncuk ne zaman kaçtı? Tosuncuk neden teslim oldu?

İstanbul'da getirilen Çiftlik Bank sahibi "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ön görüşmede 'ailesi yüzünden teslim olduğu' iddialarına avukatından açıklama yaptı. Avukat Fatih Kuş, "Henüz ifade vermedi, ifadesinde hepsine açıklık getirecek zaten" diyerek bir basın açıklaması yapacaklarını duyurdu. Aydın'ın ifadesi yarın yapılan sağlık kontrolünün ardından alınmaya başlayacak. Tosuncuk ne zaman kaçtı? Tosuncuk neden teslim oldu?

Tosuncuk ne zaman kaçtı? Tosuncuk neden teslim oldu? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer aldı. Çiftlik Bank sahibi Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve avukatı konu hakkında açıklamalarda bulundu.

ÇİFTLİK BANK'IN SAHİBİ YAKALANDI MI?

Soruşturmaya konu örgütün lideri olan ve hakkında 31.05.2018 tarihli iade talepnamesi düzenlenerek Brezilya adli makamlarından iadesi talep edilen şüpheli Mehmet Aydın, adı geçen ülkede yakalanarak 03.07.2021 tarihi itibarıyla iade edilmiştir.

TOSUNCUK NE ZAMAN KAÇTI?

Mart 2018'de şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 130 bin üyesinden topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanan Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 2018 yılında 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL para ile yurt dışına kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın (30), 2021 yılında teslim oldu.

Mehmet Aydın nerede teslim oldu?

Brezilya'da teslim olan 'Tosuncuk' Mehmet Aydın ilk gecesini Sao Paulo'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nda geçirdi. Her türlü ihtiyacı burada karşılanan Aydın, Brezilya polisine teslim edilmeyi istemiyor. Çünkü bu durumda iade kararı çıkana kadar yaklaşık 40 gün tutuklu kalabilir.

TOSUNCUK NEDEN TESLİM OLDU?

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da Türk Konsolosluğu'na teslim oldu. Öncesinde video yayınlayıp "Kendi hür irademle teslim olacağım" demişti.

Teslim olmadan kısa süre önce yayınladığı videoda, 'Ben de mağdurum' dedi. Teslim olması hakkında pek çok iddia ortaya atıldı. Bunlardan biri de ailesiyle sorunlar yaşadığına dairdi. Brezilya'dan Türkiye'ye getirilen 'Tosuncuk' Mehmet Aydın, "Neden teslim oldun?" sorusuna, "Çok zorlandım. Ailemle büyük sorunlar yaşadım, ayrılma noktasına geldim. Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum" yanıtı verdiği gündemde yer almıştı. Bu açıklama sonrasında avukatı tarafından yalanlandı. Ancak kesin bir cevap henüz gelmiş değil.

AVUKATI İDDİALARI YALANLADI

Dün akşam saatlerinde İstanbul'da getirilen Çiftlik Bank vurguncusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ön görüşmede 'ailesi yüzünden teslim olduğu' iddialarına avukatından açıklama yaptı. Avukat Fatih Kuş, "Henüz ifade vermedi, ifadesinde hepsine açıklık getirecek zaten" diyerek bir basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Süreçle ilgili Aydın'ın avukatı Fatih Kuş'tan bir açıklama geldi. Müvekkilinin henüz ifade vermediğini söyleyen Kuş, 'aile baskısı nedeniyle teslim oldu' iddialarını yalanladı. İfade öncesi herhangi bir açıklama yapılmayacağını söyleyen Kuş, "Henüz ifade vermedi, ifadesinde hepsine açıklık getirecek zaten. Sonrasında basın açıklaması yapacağız" diye konuştu. 3 avukatıyla bir görüşme gerçekleştiren Aydın'ın ifadesinin, yarın sağlık kontrolünün ardından alınmaya başlanacağı bildirildi.

LİSTEYE İLİŞKİN DE BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Aydın'ın elinde mağdurların listesi olduğu şeklinde çıkan haberlere ise, "Ona ilişkin de bir açıklama yapmayacağız" sözlerine yer verdi.

75 BİN YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

30 yaşındaki Mehmet Aydın, 'elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma', 'kooperatif kurarak insanları aldatma', 'suçunu finans etmek için organizasyon kurma', 'taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama' ve 'vergi yasanın ihlali' suçlamasıyla aranıyordu. Aydın hakkında 75 bin yıla kadar hapis isteniyor.