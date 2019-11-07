TOSB'da 'Bağlantılı Otonom Araç Kümelenmesi' tanıtımı gerçekleşti

07.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:51

TOSB İnovasyon Merkezi ve İTÜ OTAM (İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi) koordinatörlüğünde, "Bağlantılı Otonom Araç Kümelenmesi" lansman ve networking etkinliğiyle otomotiv sektöründe yön veren şirketlerin üst düzey yöneticileri bir araya geldi.TOSB İnovasyon Merkezi Genel Koordinatörü ve OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan'ın 'Kümelenme Tanıtım'sunumuyla başlayan etkinlik, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu'nun 'Kümelenme Vizyon' konuşması ile devam etti.

"3 trilyon dolarlık yeni pazar oluşacak"

Burhanoğlu, bağlantılı otonom araçların 3 trilyon dolarlık yeni bir pazar oluşturacağınıdile getirerek, "Yeni bir dijitaleşme pazarından bahsediyoruz. Biliyorsunuz ki bizim dünya otomotiv pazarından aldığımız pay yüzde 1,5 seviyelerinde. Yine bu payı mobilite dünyası açısından bakacak olursak 45 milyar dolar seviyelerine ulaşacağını öngörüyoruz" dedi.

Bağlantılı otonom araç pazarının önemine değinen Burhanoğlu, "Otonom araçların teknolojik değişim alanının en büyüğü olduğunu düşünüyorum. Çünkü, dijitalleşmede birçok trend mevcut. Bunların başında paylaşım ekonomisi geliyor. Yeni nesil davranış modellemesinin getirdiği bir iş alanı. Ayrıca karbon salınımının azaltılmasıyla ilgili ön görülen paylaşım ekonomisinin otonom araçlarla daha üst seviyeye çıkacağını düşünüyorum" dedi.

2035 yılında araçların yüzde 25'i otonom olacak

Paylaşım ekonomisinin hızla artacağını vurgulayan Burhanoğlu, "2035 yılından itibaren artık yüzde 25 oranında otonom araçları yollarda göreceğiz. 2040'larda ise Amerika'dabu oranın yüzde 60 seviyelerine ulaşacağı öngörülüyor. Bunun yanında otonom araç yapıldığı zaman malzeme teknolojileri çok değişiyor. Yani artık ağır metallerden ya da kompozit plastiklerin dışında artık çok hafif parçalar kullanabilecek böylelikle araçların ayrı bir dinamik yapısı olacak" dedi.

Araçlar artık 4 tekerlekli bilgisayar

Dünyadaki en önemli hammaddelerden birinin data olduğunu vurgulayan Burhanoğlu, "Sürücüsüz araçlarda bütün data hakimiyetinin bizler tarafından tutulması çok kıymetli. Otomobiller artık bir yerden bir yere ulaştırmanın ötesinde kullanılacak datanın bağlantılı iş modelleriyle yaratacağı yepyeni bir dünya olacak. Otomobiller altında 4 tekerlek olan yeni bir bilgisayara dönüşüyor ve biz de TOSB olarak bütün bu yeniliklerin merkezinde olmak istiyoruz. Katma değerin 5'te 1'ini karşılayan bir tedarik sanayi olarak 2 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz.Sizlerin neye ihtiyacı varsa onu yaparak her türlü ekosistemin oluşmasına katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

Kümelenme Tanıtım sunumunu gerçekleştiren TOSB İnovasyon Merkezi Genel Koordinatörü ve OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, otomotivde dönüşümü sağlayan mobilite, telematiks, yazılım ve benzeri sektörlerle iş birliklerini ve network'ü artırmak amacıyla böyle bir etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Türkiye' de birçok firma çok iyi işler yapıyor.Bu kümelenmenin amacı birbirimizin arasında sinerji yaratarak üreticilere bazı alt yapıları sağlamaktır. Ortak projelerin oluşması ve iletişimin artması doğrultusunda şu anda 50'yi aşkın firma kümelenmenin içerisinde yer alıyor" dedi.

Etkinliğin son oturumunda Adastec firması Otonom Sürüş Teknolojileri semineri ve ardından otonom araç üzerindeki donanım ve kurulumların gösterimi ile sona erdi.

Otomotiv sektörünün dev firmaları TOSB'da

TOSB'da gerçekleşen lansman ve networking etkinliğinde, AEC, Adler, Altınay, AVL, Adastec, Akplas, Alba Plastik, Asil Çelik, Batron, BİAS, Bites, Cengiz Makine, Çözüm Makine, Eatron, Ecoplas, Eku Fren, Esim, Eteration, Farplas, FEV, FORD, Fren Teknik, GCS Gelecekhane, Hidromek, Hp Pelzer, Heksagon, Honda, IBM, İntract, İTÜ MEAM, İleri Group, Kayten, KARSAN, Leo Mühendislik, Murat Ticaret,Novasim, OTOKAR, Ortem, Ölçsan, Patika, Pimsa, Renault, RePG, Sargetek, Saykal, SK Robotik, TOFAŞ, TÜSSİDE, Takosan, YANDEX, Würth gibi birçok firmanın üst düzey yöneticileri buluştu.

Kaynak: Bültenler