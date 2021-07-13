Tokat'ta "Türk ve Dünya Tarihinde Dönüm Noktası: 15 Temmuz Destanı" paneli düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, "15 Temmuz bir zaferdir, destandır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, "15 Temmuz bir zaferdir, destandır. Türk milletinin bölücülere, hainlere, FETÖ'cülere, darbecilere karşı verdiği cevaptır." dedi.

Şahin, Tokat Valiliği ile TOGÜ tarafından 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi hain FETÖ'nün elemanlarının silahlarını sivil, asker, kadın, çocuk, yaşlı demeden insanlara doğrulttuğunu söyledi. Darbe girişiminin olduğu gün hainlerin en çirkin yüzlerini gördüklerini vurgulayan Şahin, "15 Temmuz bir zaferdir, destandır. Türk milletinin bölücülere, hainlere, FETÖ'cülere, darbecilere karşı verdiği cevaptır. Dünya alem şunu bilmelidirler ki biz bu nefesi alıp verdiğimiz müddetçe başta FETÖ'cüler olmak üzere bölücüler ve ahlaksızlara karşı asla geçit vermeyeceğiz. Halkımızın yazdığı destanı ve onların başkomutanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihe düştüğü notu hatırlayacağız ve hatırlatacağız. Bir çağrısı ile milyonlar sokaklara dökülmüş, tankların önüne yatarak demirin önündeki etin gücünü göstermişlerdir." ifadesini kullandı.

Panele çevrim içi katılan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da 5 yıl önce Türkiye'nin dünya tarihinin en büyük ihanetlerinden biriyle karşılaştığını, aynı zamanda dünya demokrasi tarihine bir destan yazdığını dile getirdi.

Türk milletinin demokrasiye sahip çıkmak için gösterdiği direnişin batı milletlerinden birinde gösterilmesi halinde milat sayılacağını anlatan Afyoncu, "Batı sürekli Türkleri bu topraklardan atmak için uğraştığı için yazılan destan görmezden gelindi. Osmanlı'dan günümüze kadar bu darbeler hep olmuştur. Siz reform yapsanız bile denetlemeyi yapmadıktan sonra bu tarz durumlarla karşılaşılıyor." dedi.

Afyoncu, 15 Temmuz'da darbeye direnen vatandaşların hayatında silah kullanmamış kişiler olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"İnsanlarımız şehit olmayı göze alıp silahlı hainlere karşı direnmişlerdir. Dünya tarihinde bu tür ihanet ve sahip çıkma da yoktur. Boğaz köprüsünde, Külliye'de ve birçok yerde insanlarımızın üzerine kurşun yağdırdılar. Şehitlerimiz olduğu kadar gazi olan vatandaşlarımız da oldu. Seçilmiş iradeye sahip çıkmak için direndiler. Bu tür destanlar edebiyata yansımadığı müddetçe belli bir zaman sonra unutulur. 15 Temmuz gecesi Meclis'te bütün partiler darbeye karşı direndi. Belli bir zaman sonra siyasi çatışmalar işin içine girince olay farklı yere gitti. Biz sadece şehit olan kardeşlerimize bakmayalım. Yaralanan kardeşlerimiz de en acımasız şekilde yaralandı. Makineli tüfekle tarandılar. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum."

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, TOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alparslan Demir'in de konuşma yaptığı panele Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu