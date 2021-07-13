Tokat'ta "Türk ve Dünya Tarihinde Dönüm Noktası: 15 Temmuz Destanı" paneli düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta "Türk ve Dünya Tarihinde Dönüm Noktası: 15 Temmuz Destanı" paneli düzenlendi

Tokat'ta 'Türk ve Dünya Tarihinde Dönüm Noktası: 15 Temmuz Destanı' paneli düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, "15 Temmuz bir zaferdir, destandır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, "15 Temmuz bir zaferdir, destandır. Türk milletinin bölücülere, hainlere, FETÖ'cülere, darbecilere karşı verdiği cevaptır." dedi.

Şahin, Tokat Valiliği ile TOGÜ tarafından 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi hain FETÖ'nün elemanlarının silahlarını sivil, asker, kadın, çocuk, yaşlı demeden insanlara doğrulttuğunu söyledi. Darbe girişiminin olduğu gün hainlerin en çirkin yüzlerini gördüklerini vurgulayan Şahin, "15 Temmuz bir zaferdir, destandır. Türk milletinin bölücülere, hainlere, FETÖ'cülere, darbecilere karşı verdiği cevaptır. Dünya alem şunu bilmelidirler ki biz bu nefesi alıp verdiğimiz müddetçe başta FETÖ'cüler olmak üzere bölücüler ve ahlaksızlara karşı asla geçit vermeyeceğiz. Halkımızın yazdığı destanı ve onların başkomutanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihe düştüğü notu hatırlayacağız ve hatırlatacağız. Bir çağrısı ile milyonlar sokaklara dökülmüş, tankların önüne yatarak demirin önündeki etin gücünü göstermişlerdir." ifadesini kullandı.

Panele çevrim içi katılan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da 5 yıl önce Türkiye'nin dünya tarihinin en büyük ihanetlerinden biriyle karşılaştığını, aynı zamanda dünya demokrasi tarihine bir destan yazdığını dile getirdi.

Türk milletinin demokrasiye sahip çıkmak için gösterdiği direnişin batı milletlerinden birinde gösterilmesi halinde milat sayılacağını anlatan Afyoncu, "Batı sürekli Türkleri bu topraklardan atmak için uğraştığı için yazılan destan görmezden gelindi. Osmanlı'dan günümüze kadar bu darbeler hep olmuştur. Siz reform yapsanız bile denetlemeyi yapmadıktan sonra bu tarz durumlarla karşılaşılıyor." dedi.

Afyoncu, 15 Temmuz'da darbeye direnen vatandaşların hayatında silah kullanmamış kişiler olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"İnsanlarımız şehit olmayı göze alıp silahlı hainlere karşı direnmişlerdir. Dünya tarihinde bu tür ihanet ve sahip çıkma da yoktur. Boğaz köprüsünde, Külliye'de ve birçok yerde insanlarımızın üzerine kurşun yağdırdılar. Şehitlerimiz olduğu kadar gazi olan vatandaşlarımız da oldu. Seçilmiş iradeye sahip çıkmak için direndiler. Bu tür destanlar edebiyata yansımadığı müddetçe belli bir zaman sonra unutulur. 15 Temmuz gecesi Meclis'te bütün partiler darbeye karşı direndi. Belli bir zaman sonra siyasi çatışmalar işin içine girince olay farklı yere gitti. Biz sadece şehit olan kardeşlerimize bakmayalım. Yaralanan kardeşlerimiz de en acımasız şekilde yaralandı. Makineli tüfekle tarandılar. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum."

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, TOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alparslan Demir'in de konuşma yaptığı panele Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Tokat'ta 'Türk ve Dünya Tarihinde Dönüm Noktası: 15 Temmuz Destanı' paneli düzenlendi
Tokat'ta 'Türk ve Dünya Tarihinde Dönüm Noktası: 15 Temmuz Destanı' paneli düzenlendi
Tokat'ta 'Türk ve Dünya Tarihinde Dönüm Noktası: 15 Temmuz Destanı' paneli düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: 'FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi.'
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: "FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi."
Türk bayrağını söküp çöp kovasına atan kadın: Çok neşeliydim o yüzden yaptım
Türk bayrağını söküp çöp kovasına atan kadın: Çok neşeliydim o yüzden yaptım
Erdoğan: 'Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır.'
Erdoğan: "Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır."

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek İlyas Tetik Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Salih Uçan Aykut Kocaman Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokat'ta "Türk ve Dünya Tarihinde Dönüm Noktası: 15 Temmuz Destanı" paneli düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 17:56:38. #1.15#

title