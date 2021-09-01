TMV öğrencisi lise sınavlarında Hartum'da ikinci oldu
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TMV öğrencisi lise sınavlarında Hartum'da ikinci oldu

TMV öğrencisi lise sınavlarında Hartum'da ikinci oldu
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Sudan'daki Türkiye Maarif Vakfı Okulları öğrencisi Şehd Bedreddin, liseye giriş sınavında 280 üzerinde 278 puan alarak başkent Hartum'da ikinci oldu.

Sudan'daki Türkiye Maarif Vakfı Okulları öğrencisi Şehd Bedreddin, liseye giriş sınavında 280 üzerinde 278 puan alarak başkent Hartum'da ikinci oldu.

Sudan'ın başkenti Hartum'da sınavda dereceye giren öğrencilere yönelik ödül töreninde Bedreddin'e, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Sudan Temsilcisi Muhammed Emin Şimşek tarafından ödül takdim edildi.

Törenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şimşek, "Bu yıl okullarımızda ulusal düzeyde yapılan liseye giriş sınavlarında yüzde 100 başarı sağladık." dedi.

Sınavlarda dereceye giren öğrencileri onurlandırmak ve motivasyonlarını artırmak için çeşitli hediyeler verdiklerini belirten Şimşek, başarılı öğrencileri tablet ve plaket vererek ödüllendirdiklerini açıkladı. Belli bir dereceye giren öğrencilere burs desteği sağladıklarını da ifade eden TMV Sudan Temsilcisi, "Başarıyı daha iyi bir noktaya taşımak için bu ödülü verdik." diye konuştu.

Kısa dönemli çalışmalara ek olarak uzun dönemli ve sürdürülebilir faaliyetler yaptıklarının altını çizen Şimşek, TMV tarafından kurulan Maarif Ajansı aracılığıyla Türkiye'de eğitim görmek isteyen öğrencilere yardımcı olduklarını söyleyerek "Türkiye'ye gitmek isteyen her öğrencinin yolu buradan geçiyor." dedi.

"Hartum'un en iyi okullarından biri"

Başarılı öğrenci Şehd Bedreddin de Hartum'un en iyi okullarından biri olduğu için Türkiye Maarif Vakfı Okullarını seçtiğini dile getirdi.

Elde ettiği başarıda okulun çok katkısı olduğunu vurgulayan Bedreddin, "Okul bize manevi anlamda destek verdi ve en iyi öğretmenleri seçti." dedi.

Bedreddin, eğitimin iyi olması nedeniyle Türkiye'de tıp okumak istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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