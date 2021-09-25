Tıpa tıp annesi! Şevket Çoruh'un kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor - Haberler Magazin
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Tıpa tıp annesi! Şevket Çoruh'un kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Arka Sokaklar dizisinin yıldız ismi Şevket Çoruh'un kızı olduğu pek bilinmiyor. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Gülenay Çoruh, babasından daha çok yine ünlü bir oyuncu olan annesi Günay Karacaoğlu'na benziyor.

Arka Sokaklar dizisinin demirbaş karakterlerinden Şevket Çoruh, yıllardır ekranlardaki sevilirliğini koruyor. Sinirli ve samimi tavırları nedeniyle artık aileden birin haline gelen Şevket Çoruh'un kızını görenler ise inanamıyor. Kendisi gibi oyuncu olan Günay Karacaoğlu ile evliliğinden Gülenay adında bir kızını olan Çoruh'un kızı, annesine benziyor.

2004 YILINDA BOŞANDILAR

Şevket Çoruh ve meslektaşı Günay Karacaoğlu, 1993 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin, 1997 yılında kızları Gülenay dünyaya geldi. Çoruh ve Karacaoğlu, 2004 yılında boşandı.

INSTAGRAM'I AKTİF KULLANIYOR

Şimdilerde Özge Turna ile evli olan Şevket Çoruh, geçtiğimiz yıl ikinci kez baba olmuştu.Şevket Çoruh, ilk göz ağrısı Gülenay Çoruh ile sevgi dolu pozlarını sık sık Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Tıpa tıp annesi! Şevket Çoruh'un kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor

Tıpa tıp annesi! Şevket Çoruh'un kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor

Tıpa tıp annesi! Şevket Çoruh'un kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor

Tıpa tıp annesi! Şevket Çoruh'un kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor

Tıpa tıp annesi! Şevket Çoruh'un kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor

Tıpa tıp annesi! Şevket Çoruh'un kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor

Tıpa tıp annesi! Şevket Çoruh'un kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
Haberler.com - Magazin Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
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Haber: Tıpa tıp annesi! Şevket Çoruh'un kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor - Haberler Magazin
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