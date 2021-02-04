Tinder randevusuna çıkan kadın eski sevgilisi tarafından öldürüldü

İngiltere'de yaşayan 30 yaşındaki adam, eski sevgilisini başka bir adamla Tinder randevusuna çıktığı için 23 kez bıçaklayarak öldürdü. Polis ekipleri tarafından evinde ölü bulunan kadının davası devam ediyor.

İngiltere'nin Southampton şehrinde yaşayan Cristina Ortiz-Lozano, eski sevgilisi Abdelaziz El Yechioui Ourzat tarafından 2019 Eylül'de kendi evinin mutfağında 23 kez bıçaklanarak öldürüldü. Dairesinde cansız bir şekilde bulunmadan önceki gece kadının, eski sevgilisi tarafından takip edildiği kameralara yansıdı. Mahkeme, o gece kadının Tinder uygulaması aracılığıyla başka bir erkekle randevuya çıktığını belirtti. Kıskançlık nedeniyle kriz geçiren adamın, kadını Tinder randevusu sonrası takip ederek öldürdüğü belirtildi.

KASITSIZ BİR ŞEKİLDE BIÇAKLAMIŞ

Mahkemede savcının sorularıyla köşeye sıkışan adam, o gece genç kadını takip etmediğini ama onu bıçakladığını söyledi. Ayrıca kıskanç sevgili, cinayet işlemediğini bu durumu kasıtsız bir şekilde gerçekleştirdiğini iddia etti. Mahkemenin kıskanç sevgiliye vereceği ceza, davanın devam etmesinden dolayı henüz belirlenemedi.