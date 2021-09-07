TİM Başkanı Gülle: İhracatta hava yolunun payı artıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), ihracatçının lojistik maliyetlerini azaltmak için Türk Hava Yolları (THY) ile daha önce yapmış olduğu indirimli kargo taşımacılığına yönelik iş birliği anlaşmasının kapsamı genişletildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), ihracatçının lojistik maliyetlerini azaltmak için Türk Hava Yolları (THY) ile daha önce yapmış olduğu indirimli kargo taşımacılığına yönelik iş birliği anlaşmasının kapsamı genişletildi. Buna göre; hava kargo indirim kampanyasında destinasyon sayısı 46'ya yükseltildi, ek ton kapasitesi sağlandı, indirim oranı artırıldı ve ürün gamları genişletildi.

TİM Başkanı İsmail Gülle "Yılın ilk 8 ayında geçtiğimiz yıla göre hava kargo ile yapılan ihracatımız yüzde 28 artışla 5,3 milyar dolardan 6,8 milyar dolara ulaştı. Bugün imzalanan protokolde, ihraç ürünlerinin kapsamı yumurta, yaş meyve ve sebze ve balık ile genişletildi. 28 olan destinasyon 46'ya çıkarıldı. Liste fiyatları üzerinden ihracatçıların faydalanabileceği indirim yüzde 10-35 arası olarak güncellendi. İnşallah bu yeni protokolle de hava yoluyla ihracatın payını çok daha yukarılara taşıyacağız. Türkiye, ihracatla yükselecek. İhracat da THY'nin kanatlarında yükselecek" dedi.

61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçının hava kargo taşımacılığında maliyetlerini azaltarak ihracatını artırması için yaptığı çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda TİM ve THY, geçtiğimiz yıl küresel ticarette Türk ihracatçısına büyük avantaj sağlayan bir iş birliğine imza atmıştı. Turkish Cargo ek kapasite ve ihracatçıların yoğun olarak kullandığı 28 destinasyon için yüzde 10 ile yüzde 30 arasında indirim uyguluyordu. Türkiye'nin ihracat seferberliğine büyük katkıda bulunan iş birliği sayesinde 4 ayda toplam 1.2 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ürün ihracatı gerçekleştirilirken, söz konusu anlaşmanın kapsamı da genişletildi.

35 ÜLKEDE 46 DESTİNASYON

TİM ve THY arasında imzalanan yeni protokolle; genel kargo, yumurta, yaş meyve ve sebze ile balık kapsamındaki Türk ihraç ürünlerinin yurt dışındaki 35 ülkedeki 46 destinasyonda hava kargo ile taşınmasında yüzde 10 ila yüzde 35 aralığında indirim uygulanacak. Kampanya ile 6.050 tonluk ek bir kapasite ayrılırken, ürün gamları da genişletildi. Ürün muhteviyatlarıyla ürün gamları sadece ton özelinde değil ton altında da sağlandığı kampanya 31 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek. Yeni protokolle ilgili Ankara Ticaret Bakanlığı'nda yapılan "Hava Kargo İş Birliği İmza Töreni"; Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın katılımıyla gerçekleşti.

"İHRACAT TAKIM İŞİ"

Törende konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, THY'nin ülkenin medar-i iftiharı olduğuna vurgu yaptı. THY'nin 16-22 Ağustos tarihleri arasında günlük bin 333 sefer sayısı ile Avrupa'da en çok uçan network taşıyıcısı olduğunu dile getiren Gülle "Pandemi döneminde sektörün küresel devlerinin batması tartışılırken THY tüm olumsuz durumlara rağmen yeni seferler açarak yoluna devam etti. Sınırların kapandığı, karayollarından ulaşımın neredeyse imkansız hale geldiği anlarda Turkish Cargo, hava lojistiğindeki sağlam altyapısıyla, Türk ürünlerini sayısız destinasyona güvenli ve hızlı bir şekilde teslim ederek ihracat ailesinin yanında oldu. Öyle ki, pandeminin etkisinin en yoğun hissedildiği 2020 Mayıs ayında, hava yolu ile ihracatın payı yüzde 10'u aştı. İhracat bir takım işi. İhracatçının aldığı her sipariş, finansmanıyla, üretimiyle, pazarlamasıyla, lojistiğiyle organizasyon gerektiren ciddi bir süreç. Bu vesileyle, ihracata katkılarından ötürü bayrak taşıyıcı havacılık markamızı Yönetim Kurulu Başkanı İlker Bey'in nezdinde tebrik ediyorum. İnşallah bu yeni protokolle de hava yoluyla ihracatın payını çok daha yukarılara taşıyacağız" dedi.

HAVA KARGO İLE YAPILAN İHRACAT 6,8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

TİM ve THY arasında Aralık 2020'de yapılan kargo indirimiyle ilgili iş birliğinin ihracata önemli katkı sağladığını aktaran Gülle, şöyle devam etti:

"İş birliğiyle Turkish Cargo 28 destinasyona, Türk ihraç ürünlerinin havayolu kargo ile taşınmasında, yüzde 10 ila yüzde 30 indirim uygulamaya başladı. Destinasyonları, lojistikte hangi noktaların yoğun biçimde kullanıldığını ve bu noktalara ihracat miktarını analiz ederek ihracatçımızın maksimum verim alacağı şekilde belirlemiştik. TİM-THY Hava Kargo Protokolümüzün olumlu sonuçlarını, rakamlar da net bir şekilde gösteriyor. Yılın ilk 8 ayında geçtiğimiz yıla göre hava kargo ile yapılan ihracatımız yüzde 28 artışla 5,3 milyar dolardan 6,8 milyar dolara ulaştı. Ortaya çıkan bu rakamlar, iş birliğimizi daha da genişletmemiz için bizleri daha da cesaretlendirdi. Bugün, ihracatçılarımız için yeni bir protokolle iş birliğimizi genişletiyoruz."

"İNDİRİM YAPILACAK ÜLKELERE İHRACATIMIZ 8 AYDA 86 MİLYAR DOLARI GEÇTİ"

Yeni protokol kapsamındaki ülkelere, 2021 yılının ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 86 milyar 376 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden İsmail Gülle "İmzalanan bu protokolle ihracatçılarımız; Genel Kargo (GEN), Yumurta (HEG), Yaş Meyve ve Sebze (PEP) ile Balık (PES) kapsamında taşınabilecek Türk ihraç ürünlerini 35 ülkedeki 46 destinasyona yüzde 10 ila yüzde 35 aralığında indirim oranlarıyla müşterilerine ulaştırabilecek. Bu 35 ülke arasında, en çok ihracat yaptığımız ilk 5 ülkenin tamamının yer alıyor olması ayrıca önem arz ediyor" diye konuştu.

"TÜRK İHRACATÇISI KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ"

Pandeminin ilk dalgasının oluşturduğu şok ortamından sonra küresel talep artışını ve küresel tedarik zincirlerindeki dönüşüm sürecini çok iyi değerlendiren Türk ihracatçısının bu krizi fırsata dönüştürdüğünü belirten TİM Başkanı Gülle "Kazanılan bu fırsatları, kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek için ihracatın her kademesiyle özenle ilgileniyoruz. Bu kapsamda ihracatçılarımızla gerçekleştirdiğimiz istişarelerde hava yolu ile taşımacılık noktasında pek çok talep aldık. Bu taleplere hızlıca cevap vermek adına, İlker Aycı Bey ile yaptığımız istişareler sonucu ortaya çıkan TİM THY Hava Kargo İş Birliği Protokolü, 4 Aralık'ta beş aylık süre için ihracatçılarımızın hizmetine sunulmuştu. Bugün imzalanan protokolde, ihraç ürünlerinin kapsamı yumurta, yaş meyve ve sebze ve balık ile genişletildi. 28 olan destinasyon 46'ya çıkarıldı. Liste fiyatları üzerinden ihracatçıların faydalanabileceği indirim yüzde 10-35 arası olarak güncellendi. THY ile ihracatta nice başarılara ulaşacağımıza inanıyorum. THY'ye bu önemli iş birliği için teşekkür ediyorum. Türkiye, ihracatla yükselecek. İhracat da THY'nin kanatlarında yükselecek" ifadelerini kullandı.

AYCI: TURKİSH CARGO, DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA İHRACAT KÖPRÜLERİ KURDU

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ise iş birliğiyle ilgili şunları söyledi:

Bayrak taşıyıcı kargo markamız sahip olduğu geniş hizmet ağı ile ihracatçımız açısından stratejik önemdeki pazarlara erişme konusunda can suyu olmaya devam ediyor. Dünyanın en yüksek büyüme oranlarından birine sahip ekonomimizin lokomotifi olan ihracatımıza yaptığımız katkıyı bugün burada pekiştirmek Türk Hava Yolları ailesi için bir gurur vesilesi. Pandemi döneminde kargo sektörü dünya çapında daralırken Turkish Cargo büyümeye devam ederek başarısını zorlu dönemde de kanıtladı. Bu zorlu dönemde de ihracatçımız için dünyanın dört bir yanına ihracat köprüleri kurdu. Yakında açılacak SmartIst kargo tesisimiz ile bu büyüme ivmemiz hızlanacak ve hava kargo taşımacılığında yeni bir çağ başlayacak. Turkish Cargo ve TİM iş birliğinin hem ülkemiz hem de şirketlerimiz için tetikleyici güç olmaya devam edeceğine inanıyoruz.

İNDİRİMLİ TAŞINACAK 46 DESTİNASYON

TİM-THY iş birliğiyle Turkish Cargo; Cezayir, Amman, Amsterdam, Stockholm, Bahreyn, Belgrad, Berlin, Beyrut, Bağdat, Bangkok, Bangalore, Mumbai, Brüksel, Basel, Kahire, Guangzhou, Paris, Dakka, Delhi, Dusseldorf, Dubai, Hamburg, Hanoi, Hong Kong, Houston, Seul, İslamabad, Kabil, Kiev, Karaçi, Kuala Lumpur, Kuveyt, Lahor, Londra, Linz, Chennai, Miami, Münih, Milano, Oslo, Ho Chi Minh City, Tel Aviv, Tunus, Vilnius, Varşova ve Zürih hatlarına, Türk ihraç ürünlerinin hava kargo ile taşınmasında indirim uygulayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı