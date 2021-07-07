TİKA tarafından inşa edilen Türkiye-Kuzey Makedonya Dostluk Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi
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TİKA tarafından inşa edilen Türkiye-Kuzey Makedonya Dostluk Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi

Anadolu Ajansı / Umeys Sulejman - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kuzey Makedonya'nın güneydoğusundaki Radoviş kentinde inşa edilen Türkiye-Kuzey Makedonya Dostluk Parkı'nın açılışı yapıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kuzey Makedonya'nın güneydoğusundaki Radoviş kentinde inşa edilen Türkiye-Kuzey Makedonya Dostluk Parkı'nın açılışı yapıldı.

Şehir merkezindeki Asliye Mahkemesi binasının arkasına yapılan çocuk parkı, "Toşko Kukutanov" adını taşıyacak.

Parkın açılış törenine Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt, Radoviş Belediye Başkanı Gerasim Konzulov, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Üsküp Müdürü Serhat Kula, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Hüsrev Emin'in yanı sıra çok sayıda vatandaş çocuklarıyla katıldı.

Büyükelçi Sekizkök, burada yaptığı konuşmada, Radoviş'te bulunmaktan ve Türkiye-Kuzey Makedonya Dostluk Parkı'nın açılış törenine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çocukların, geleceğin teminatı olduğuna dikkati çeken Sekizkök, "Onların yıllar sonra geriye dönüp baktıklarında çocukluk dönemlerini, arkadaşlarıyla birlikte mutlu şekilde yaşadıklarını hatırlamalarını arzu ederiz. Eminim ki, bu parkın çocuklarımıza güzel anılar, güzel kaynaşmalar ve arkadaşlıklar kazandıracak olmasının heyecanını sizler de benim gibi yaşıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Sekizkök, parkın iki halk arasındaki köklü kardeşlik ve dostluk bağlarının daima hatırlanmasına vesile olacağını aktardı.

"Dileriz, çocuklarımızın gelişimlerine önemli katkı sağlar"

TİKA Üsküp Koordinatörü Söğüt de TİKA olarak bölgede çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Hem bölge çocukları hem de belediye için önemli bir katkı olan dostluk parkını inşa ettiklerini belirten Söğüt, "Dileriz, bu park uzun yıllar hizmet verir ve çocuklarımızın sosyal hayatına, gelişimlerine önemli bir katkı sağlar." dedi.

TİKA olarak bölgede birçok alanda farklı çalışmayı hayata geçirdiklerini aktaran Söğüt, bölgede sadece Türklere yönelik değil dil, din, ırk ayırt etmeksizin tüm unsurları kapsayıcı birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Radoviş Belediye Başkanı Konzulov, parkın bir ayda inşa edildiği bilgisini verdi.

TİKA ile Türk Büyükelçiliğine, desteklerinden dolayı teşekkür eden Konzulov, "4 yıllık Radoviş Belediye Başkanlığı görevim sırasınca Türk nüfusunun çoğunlukla yaşadığı yerleşim yerlerinde birçok proje gerçekleştirildi." diye konuştu.

TİKA tarafından inşa edilen Türkiye-Kuzey Makedonya Dostluk Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi
TİKA tarafından inşa edilen Türkiye-Kuzey Makedonya Dostluk Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi
TİKA tarafından inşa edilen Türkiye-Kuzey Makedonya Dostluk Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi
TİKA tarafından inşa edilen Türkiye-Kuzey Makedonya Dostluk Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi
TİKA tarafından inşa edilen Türkiye-Kuzey Makedonya Dostluk Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Umeys Sulejman

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