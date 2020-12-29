Ruhsar Pekcan kimdir? Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kaç yaşında nereli?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Ticaret Bakanı olarak atandı. Ruhsar Pekcan, daha önce üç dönem DEİK-Türk Suriye İş Konseyi Başkanlığını yürütmüştü.Peki, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kimdir? Ruhsar Pekcan kaç yaşında nereli?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın hayatı bürokrat olması sebebiyle sıklıkla aranmaktadır. Daha önce çeşitli görevlerde yer alan Pekcan'ın kim olduğu da merak edilenler arasında. İşte Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında detaylar...

RUHSAR PEKCAN KİMDİR?

Ruhsar Pekcan, 1958 yılında Manisa'nın Demirci ilçesinde doğdu. Pekcan, bürokrat ve Türkiye Ticaret Bakanıdır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi mezun olan Ruhsar Pekcan, sonra yüksek lisansını da burada tamamladı.

1981 yılında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'de başladığı iş hayatına özel sektörde çeşitli görevlerle devam etti.

2005 yılında Karon Mühendislik şirketine kurucu ortak oldu. Bakanlık görevine gelene kadar bu şirketin yönetici müdürlüğünde bulundu.

Pekcan, üç dönem DEİK-Türk-Suriye İş Konseyi Başkanlığı görevinde bulundu. Ayrıca Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk-Ürdün İş Konseyi Başkanlığı ve Türk-Irak ve Türk Libya İş Konseyleri yürütme kurulu üyeliğine devam etti. 9 Temmuz 2018'de Ticaret Bakanlığı'na atandı. Pekcan, Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte kurulan yeni hükûmette yer alan iki kadın bakandan birisi oldu.

Ruhsar Pekcan

İngilizce dil bilgisi bulunan Ruhsar Pekcan, evli ve iki çocuk annesidir. IWEC 2012 Ödülü sahibi olan Pekcan, IWEC Uluslararası Kadın Girişimciler - IWEC Global Ambasador olarak seçildi. İş ve Meslek Sahibi Kadınlar İstanbul Kulübü kurucu üyesidir.

Şu anki dönemde DEİŞ-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk-Ürdün İş Konseyi Başkanı, Türk-Irak ve Türk-Libya Konseyleri Yürütme Kurulu Üyesi olarak görevini ifa etmektedir.

Özel sektörde çeşitli firmalarda farklı görevlerin ardından Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak devam etti. İTO-IKGK İstanbul Kadın Girişimler Kurulu Üyeliği, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı, Ticaret ve Sanayi Odaları, Kadın Girişimciler Kurulu Üyeliği ve ECO-CCI Ekonomik İşbirliği Teşkilatı görevlerini üstlendi.

2005 yılında altyapı projelerine içme suyu, sulama, petrol ve doğal gaz boruları, santrallere elektromekanik aksamı temin eden Karon Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti.'ne kurucu ortak olarak katıldı. Halen aynı şirketin Yönetici Müdürü konumundadır.