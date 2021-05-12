Ünlü gazetenin tatil listesinde Türkiye'den de bir otel yerini aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünlü gazetenin tatil listesinde Türkiye'den de bir otel yerini aldı

Ünlü gazetenin tatil listesinde Türkiye'den de bir otel yerini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Geçen yıl açılan Bodrum Loft'un, İngiltere'nin önde gelen gazetesi The Telegraph tarafından 'Avrupa'nın En Yeni 25 Oteli' arasında gösterildiği açıklandı.

Geçen yıl açılan Bodrum Loft'un, İngiltere'nin önde gelen gazetesi The Telegraph tarafından 'Avrupa'nın En Yeni 25 Oteli' arasında gösterildiği açıklandı.

Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da Göltürkbükü ile Torba arasındaki Cennet Koyu'na komşu bölgede yer alan ve açıldığı geçen yıldan bu yana Bodrum'un önemli otelleri arasında yer alan Bodrum Loft, Avrupa'nın en yeni 25 oteli arasındaki yerini aldı. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Telegraph'ın 'Avrupa'nın En Yeni 25 Oteli' listesinde İtalya, İspanya, Fransa otelleri başı çekerken, Türkiye'den ise Bodrum Loft'un yer aldığı belirtildi.

Gazetenin yazısında, "Yamaç üzerinde geleneksel bir Ege balıkçı köyü gibi konumlandırılmış Bodrum Loft'da dış mekan yaşam alanları deniz meltemlerinin içeri girmesine izin veriyor. Öte yandan binaların yapım malzemesi manzarayla uyumlu bir şekilde rüstik bir incelikle kullanılmış. Tamamı villalardan oluşan Bodrum Loft bu Mayıs Türkiye kıyısından önemli bir sıçrama yapacak" denildi.

2021 sezonu mayıs ayında açılıyor

Akfen İnşaat tarafından yapılan, Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından projelendirilen ve Akfen Turizm tarafından işletilen Bodrum Loft'da 2021 yılı yaz sezonunun Mayıs ayı ile birlikte açılacağı belirtilirken, otelin yeni sezonda tatilcileri yeni sürprizlerle ağırlayacağı aktarıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs önlemleri nedeniyle tüm çalışanları aşılanan ve maske - mesafe ve temizlik standartları üst seviyede belirlenen otelde, sosyal izolasyona imkan veren bağımsız ve mutfakları da içerisinde yer alan otel villaları, kısa ve sezonluk kiralama seçenekleri ile sunulduğu bildirildi.

Otel, konuklarını 3 farklı restoranda ağırlayacak

Verilen bilgiye göre, Şef Yılmaz Öztürk'ün Ege ve Akdeniz mutfağında yerel tatları doğal ürünlerle buluşturduğu ve geçen yıl büyük ilgi gören Loftelia Restaurant'da atıştırmalık ve paylaşımlı başlangıçlara, açık ateş ve taş fırından et, makarna ve tatlı lezzetleri eşlik edecek. İstanbul'un ünlü restoranları Papermoon ile Sunset de bu yaz müdavimlerini otelde ağırlarken, Vakko Patisserie ise konukların tatillerine tat katacak. - MUĞLA

Ünlü gazetenin tatil listesinde Türkiye'den de bir otel yerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi | İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Gazze'ye yönelik saldırılarına rağmen İsrail yerine Filistinlileri suçladı
Son dakika haberi | İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Gazze'ye yönelik saldırılarına rağmen İsrail yerine Filistinlileri suçladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Donald Trump İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Ebru Şallı Demet Akalın Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Arda Turan Mesut Özil Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ünlü gazetenin tatil listesinde Türkiye'den de bir otel yerini aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 11:07:03. #1.14#

title