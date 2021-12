"The Journey of Being" Dijital Sanat Sergisi Konya'da 6 Aralık'ta açılacak

KONYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Karatay Belediyesi iş birliği ile KTO Karatay Üniversitesi tarafından düzenlenecek "The Journey of Being: Yunus Emre, Var Olmanın Dijital Yolculuğu ve Mevlana Celadeddin-i Rumi" Dijital Sanat Sergisi, 6-17 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Genel Sekreter Vekili Murat Ayvacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından bu yılın "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Bu kapsamda "The Journey of Being: Yunus Emre, Var Olmanın Dijital Yolculuğu ve Mevlana Celadeddin-i Rumi" Dijital Sanat Sergisi'ni düzenlediklerini belirten Ayvacı, "Şeb-i Arus töreni yaklaşırken gerçekleşecek şekilde Yunus Emre ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin anlatıldığı dijital sanat sergisi projesini gerçekleştireceğiz. Proje kapsamında Karatay Belediyesi ve özel sektörden bizlere büyük destek sağlandı. Şimdiden projeye, Konya ve diğer illerden 96 liseden yaklaşık 6 bin öğrenci başvurdu. Böylece Konya'nın tanıtımına da büyük katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Ayvacı, etkinliklerde "Geleceğin meslekleri dijitalleşme söz konusu olduğunda nasıl değişti?", "Hangi meslek kolları ortaya çıkacak?" ve "Dijital sanatla birleştiğinde nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor?" sorularına cevap aranacağını aktararak, bu konularda gençleri bilgilendirmek istediklerini ifade etti.

Karatay Medresesi avlusunda gerçekleşecek etkinlikte dünyaca ünlü sanat grubu VOID'in dijital sanat eserinin ziyaretçilerle buluşacağı bilgisini veren Ayvacı, şöyle konuştu:

"Program baştan sona ücretsiz. Bu etkinlikle eş zamanlı şekilde medresenin arkasındaki 3 çadırımızda her gün farklı etkinlikler olacak. Söyleşiler, atölyeler düzenlenecek. 'Dijital sanat neden disiplinler arası çalışmayı gerektirir?' Bu soruyla amacımız ülke genelindeki grafik tasarım öğrencileriyle yazılımcıları ve sanatçıları bir araya getirmek. Sanat eserinin alışılageldiği gibi ferdi olarak tek bir kişi tarafından değil de aynı zamanda bir grup çalışması olarak da ortaya çıkarılabileceğini vurgulamak. 'Yazılım şiirle birleşince ne olur?' ya da 'Robotlar şiir yazabilir mi?' gibi çok ilginç konuya değineceğiz."

Ayvacı, üniversite olarak dijital çalışmalarda ön planda olduklarını, buradan yola çıkarak "Dijitali sanatla birleştirince ne olur?" sorusu üzerine çalışma yapmak istediklerini kaydetti.

Bu kapsamda kolları sıvadıklarını dile getiren Ayvacı, "Üniversite tarafında yaklaşık 25, sanat grubunda da 15 kişilik ekibin çok yoğun mesaisiyle bu programı hazırladık. Sadece üniversite ve lise öğrencileri değil tüm hemşehrilerimiz davetli. Programı Konya'nın yerli ve yabancı turist bakımından en yüksek noktaya ulaştığı Şeb-i Arus döneminde yapıyoruz. Konya'ya şehir dışından gelenlerin de daha önce benzerleri New York veya İstanbul'da ender yapılabilmiş bu etkinliği şehrimizde görmelerini arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Havva Dereağzı

