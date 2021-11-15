Teyemmüm abdesti nasıl alınır adım adım sizlere anlatacağız. Eğer bir yerde su bulunmuyorsa veya suyu kullanmak mümkün değilse bu durumda teyemmüm abdesti alabiliyoruz. Peki, Teyemmüm nasıl alınır? Toprak yoksa teyemmüm nasıl alınır? Teyemmüm abdesti nasıl alınır? Adım adım teyemmüm alınışı nasıldır? Cünüp iken teyemmüm nasıl alınır? Gusül teyemmümü nasıl alınır? Toprak bulunmayan yerde teyemmüm alınır mı, nasıl alınır? Ayrıntılar sizlerle...

TDK'YA GÖRE TEYEMMÜM NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Arapça'dan geçen teyemmüm "Su bulunmayan yerde su niyetiyle toprak, kum vb. şeylerle abdest alma." anlamına gelmektedir.

TDK teyemmüm anlamı : Su bulunmayan yerde su niyetiyle toprak, kum vb. şeylerle abdest alma.

TEYEMMÜM NEDİR?

Su bulunmadığında, veya var olan suyu kullanma imkânı olmadığında, abdestsizlik, cünüplük gibi hükmî kirliliği gidermek amacıyla temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye sürülen ellerle yüz ve iki kolun mesh edilmesi şeklinde yapılan hükmî temizliğe teyemmüm denir.

Kur'an-ı Kerim'de Nisa Suresi 43. ayeti ve Maide Suresi'nin 6. ayetinde teyemmüm ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Nisa Suresi 43. ayet meali:

"Ey iman edenler! Siz sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken de -yolcu olan müstesna- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculuk halinde bulunursanız yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse ya da kadınlara dokunup da -bu durumlarda- su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin (teyemmüm edin); yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır."

Maide Suresi 6. ayet meali:

"Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedin, ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar (yıkayın). Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde veya içinizden biri ayak yolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursa, bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin (teyemmüm edin), yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez, fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz."

Kur'an-ı Kerim'de, "Eğer hasta iseniz, yolculukta bulunuyorsanız, tuvaletten gelmiş iseniz veya kadınlara yaklaşmışsanız da su bulamamışsanız temiz bir toprağa yönelip, onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mesh edin (teyemmüm edin)," (Nisâ, 4/43; Mâide, 5/6) buyrulmaktadır.

TEYEMMÜM ABDESTİ NASIL ALINIR?

Teyemmüm abdesti su bulunmayan yerlerde toprak ile alınmaktadır. Normalde namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak ve ibadet etmek için abdest almak zorunludur. Fakat su bulunmayan yerlerde toprak ile abdest alınabilir yani teyemmüm abdesti alınabilir. Su alacak yerin çok uzaması, su yolunda tehlike bulunması, sağlık açısından su kullanımının zararlı olması gibi durumlarda toprak ile abdest alınabilir. Şimdi teyemmüm nasıl alınır adım adım anlatalım.

Teyemmüm Abdesti Nasıl Alınır (Adım Adım Anlatımı)

- Öncelikle toprak temiz değilse temizlenir. Ardından niyet ederek teyemmüm abdesti almaya başlanır.

- Teyemmüm abdesti için niyet olarak, "Niyet ettim Allah rızası için teyemmüm abdesti almaya" diyerek niyet edilebilir.

- Avuçlar açılarak toprağa vurulur. (Toprağa veya toprak cinsinden bir şey olabilir.) İleri ve geri hareket ettirerek avuçlar kaldırılır.

- Akabinde avuçlar birbirine vurularak eller silkelenir.

- Sonrasında ellerinin içiyle yüzün tamamı 1 kere mesh edilir.

- Sonra 2. defa eller aynı şekilde toprağa vurulur.

- Sonrasında sol elin içiyle, dirsek kısmıyla birlikte sağ kol mesh edilir.

- Ardından sağ elin içiyle, aynı şekilde sol kol mesh edilir.

- Böylelikle teyemmüm abdesti alınmış olur.

Allah (c.c.) aldığınız abdestleri ve yapacağınız ibadetrleri kabul eylesin. Amin.

Teyemmüm abdesti

TEYEMMÜMÜ BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar. Ayrıca, abdest veya gusle yetecek suyun bulunması, hastalığın iyileşmesi, suyu kullanabilme imkânının elde edilmesi gibi, teyemmüm etmeyi mubah kılan mazeretlerin ortadan kalkması da teyemmümü bozar (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 86).

TOPRAK OLMAYAN YERDE TEYEMMÜM NASIL ALINIR?

Toprak mümkün olmazsa yani toprak olmayan yerlerde, toprak denilecek kadar ince kumla, o da olmazsa kesekle, o da olmasa çakıla, o da olmazsa taşa teyemmüm edilmelidir. Buna ek olarak kireç taşı ve alçı taşı üzerine teyemmüm etmek sahihtir.

Toprak, çakıl, kesek ve taş bulunmazsa, çamura teyemmüm edilir.

Suyu olmayıp yanında kar veya buz bulunan kimse, mümkün olduğu takdirde onu eritmeli ve onunla abdest veya gusül almalıdır.

Toprak ve çakıl, üzerine teyemmüm edilmeyen saman ve benzeri bir şeyle karışık olursa, onunla teyemmüm edilmez.

Çamur duvara teyemmüm edilebilir.

CÜNÜP İKEN TEYEMMÜM ALINIR MI, NASIL ALINIR?

Teyemmüm, su bulunmadığında, ya da var olan suyu kullanma imkânı olmadığında, abdestsizlik, cünüplük gibi hükmî kirliliği gidermek amacıyla temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye sürülen ellerle yüz ve iki kolun mesh edilmesi şeklinde yapılan hükmî temizlik demektir.

Teyemmüm Abdesti Alınışı (Sırasıyla):

Toprak temiz değilse temizlenir.

Niyet ettim Allah rızası için abdest yerine teyemmüm almaya" diyerek niyet edilir.

Avuçlarını toprağa vurmak gerekmektedir.

Yüz mesh edilir.

Tekrar toprağa vurulan eller ile sağ ve sol parmaklardan dirseklere kadar eller mesh edilir.

Baş Parmağı daha ileriye doğru yürüterek sağ elin parmağının üstü de mesh edilir.

Aynı şekilde sol elin parmağının üstü de mesh edilir.

TEYEMMÜMÜN FARZI KAÇTIR?

Teyemmümün farzı ikidir.

1) Teyemmüme niyet etmek.

2) Ellerini 2 defa toprağa vurup birincide yüzünü, ikincide kollarını mesh etmek, silmek.

TEYEMMÜMÜN SÜNNETLERİ NELERDİR?

Teyemmümün sünnetleri aşağıdaki gibidir:

1) Teyemmüme Euzü Besmele ile başlamak. (Teyemmüm abdestine "Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim" ile başlamak.)

2) Teyemmümde sıraya dikkat etmek.

3) Teyemmüm alırken ara vermeden yapılacakları art arda yapmak.

4) Toprağa vurunca elleri evvela ileri sürmek sonra geri çekmek de bir diğer sünnettir.

5) Ellerini yerden kaldırınca toz varsa birbirine vurarak silkelemek.

6) Parmakların arasını açık tutmak sünnetlerden birisidir.

HANGİ DURUMLARDA ABDEST YERİNE TEYEMMÜM ALINIR?

Teyemmüm, bazı durumlarda abdest ve gusül yerine geçen istisnâî bir uygulama olup, ancak belli bir mazeretin bulunması hâlinde yapılabilir. Abdest ve gusül için su bulunmaz veya bulunur da kullanma imkânı olmazsa her ikisi yerine geçmek üzere teyemmüm yapılır.

Teyemmümün su bulunmadığında yapılabileceği âyet-i kerimelerde açıkça belirtilmiştir (Nisâ, 4/43; Mâide, 5/6). Teyemmümle ilgili hadisler de su bulunamadığında teyemmümün yapılabileceği yönündeki Kur'an hükmünü teyit etmektedir. Nitekim bir kenara çekilip duran, cemaatle namaza iştirak etmeyen birini gören Resûlullah, "Ey falan! Neden cemaate iştirak etmiyorsun?" diye sorduğunda adam, "Ey Allah'ın Resulü, cünüp oldum; su da yok" deyince Peygamber (s.a.s.), "Toprağı kullan, o sana yeterlidir" buyurdular (Buhârî, Teyemmüm, 9).

Teyemmüm şu hâllerde yapılır:

- Abdest veya gusle yetecek miktarda su bulunamaması,

- Su bulunduğu hâlde, suya ulaşma imkânının olmaması,

- Su bulunduğu hâlde, havanın çok soğuk oluşu, banyo yapacak yerin bulunmayışı gibi engellerle suyu kullanma imkânının bulunmaması,

- Sağlık açısından suyun kullanılmasının sakıncalı olması,

- Yıkandığı veya abdest azalarını yıkadığı takdirde hastalanması, hastalığının artması veya iyileşme süresinin uzaması,

- Vücudun veya abdest organlarının yarısından fazlasının yara, yanık vb. sebeplerle yıkanamaması.

Uzuvlarının yarısından azında yara olan bir kimse ise, sağlam olan organlarını yıkar, yaralı olanları mesh eder. Konu ile ilgili bir rivayette ifade edildiğine göre, cünüp olan yaralı bir kişiye gusletmesi söylenmiş, o da yıkanmış ve bu sebeple ölmüştür. Haber Resûlullah'a ulaşınca, "O'nu öldürmüşler! Hâlbuki ona, teyemmüm yeterliydi." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 128) buyurmuştur.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet