Tesla sürücüsü, 90 kilometre hızla giden araçta uyurken görüntülendi

10.09.2019 11:53

ABD'de bir sürücü, otoyolda kilometrelerce hızla otopilot modunda ilerleyen Tesla aracında direksiyon başında uyurken görüntülendi. Sürücünün yanındaki yolcu da 90 kilometre hızla giden araçta rahatça uyudu.

HEM SÜRÜCÜ HEM DE YANINDAKİ KİŞİ UYUDU

ABD'de Dakota Randall tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda Tesla aracının sürücüsü otopilot aktifken kilometrelerce hızla giden araba içinde başı önünde uyurken görünüyor. Sürücünün yanındaki yolcunun da rahat bir şekilde uyukladığı dikkat çekiyor.

EYALET POLİSİ VİDEOYU DEĞERLENDİRİYOR

Randall, bu görüntülerin ülkenin en büyük otobanlarından birinde Massachusetts civarında çekildiğini belirtti. Randall, aracın 90-95 kilometrelik bir hızla ilerlediğini düşündüğünü belirtti. Randall her ne kadar yetkilileri aramasa da eyalet polisi videonun farkında olduklarını açıkladı.

SÜRÜCÜNÜN TETİKTE OLMASI GEREKİYOR

Tesla sözcüsü, sürücü izleme sisteminin devamlı surette uyarıda bulunduğunu söyledi. Tesla da otopilot özelliği bulunsa bile sürücülerden tetikte olmalarını talep ediyor.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

Ancak bu sürücülerin Tesla araçlarında uyurken yakalandığı videolar da giderek artıyor. Daha önce de Los Angeles'ta otopilot aktifken direksiyon başında uyuyan ve oldukça hızlı giden bir sürücü daha kameralara yakalanmıştı. Palo Alto'da ise içkiliyken araç kullandığından şüphelenilen birinin aslında Tesla aracında direksiyon başında uyuduğu ortaya çıkmıştı.

OTOPİLOT'UN ÖZELLİKLERİ NELER?

Dinamik Hız Sabitleme: Hemen hemen her otomobilde olan hız sabitlemenin etraftaki trafiğe göre kendini ayarlayan hali. Önünüzdeki otomobili görüyor, yavaşlarsa yavaşlayıp hızlanırsa hızlanıyor. Takip mesafesini de yine sürücünün belirlediği mesafeden koruyor, böylece hız sabitlemeyi sadece bomboş yollarda "hız limitini istemsizce geçmemek için" açmak tarih oluyor.

Şerit Takip Sistemi: Bir yandan hızı etrafına göre kendisi ayarlarken bir yScreen Shot 2015-01-23 at 01.04.37andan da bu özellik ile direksiyona da dokundurtmayan Model S özel donanımı sayesinde bulunduğu şeridi de virajlar dahil takip ediyor.

Şerit Değiştirme: Otopilotta yolunuza devam ederken şerit değiştirmek iserseniz tek yapmanız gereken sinyal vermek. Model S şeritin müsaitliğini anlayıp güvenli bir şekilde şerit değiştiriyor.

Çarpışma Önleme: Arabakazalarının çok çok büyük bir çoğunluğu insan hatasından meydana gelmekte. 360 derece etrafını otopilot ile artık çok iyi anlayabilen Model S çarpışma sezdiği anda sürücü aksini emretse dahi kontrolleri devreye alıp frene basarak insanın kaza payını azaltmaya çabalıyor. Garajlardan çıkarken, otobanlara bağlanırken, park ederken çok yardımı olacakbu teknoloji aynı zamanda yayaları da tanıyabilen teknoloji yolları yayalar için daha güvenli hale getirmeyi umuyor.

Tabela Tanıma: Yine özel donanım sayesinde seyir halindeyken etraftaki tabelaları tanıyıp ona göre davranabiliyor. Mesela hız limiti tabelasının yanından geçtiniz, o hızı aşarsanız uyarılıyorsunuz.

Otomatik Park: Yolculuğunuzun sonunda belirlenen yere otomatik park edebiliyor.