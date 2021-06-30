Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'ndan Miami'de aşk pozları
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Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'ndan Miami'de aşk pozları

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Teşkilat dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle beğenileri üzerine toplayan Ezgi Eyüboğlu, sevgilisi Oğulcan Engin'le gittiği Miami tatilinde aşk pozları verdi.

TRT ekranlarının reyting rekorları kıran dizisinde Ceren adındaki bir ajanı canlandıran Ezgi Eyüboğlu, bir süreden bu yana beraber olduğu Oğulcan Engin ile Amerika'ya tatile gitti.

AŞK POZLARINI PAYLAŞTILAR

Evlilik hazırlıkları yaptıkları iddia edilen çift, tatil sezonunu Marmaris'te açmıştı. Oğulcan Engin'in annesi Seda Sayan'ın da lüks evinin olduğu Miami'de tatil yapan çift, birlikte karelerini de Instagram'dan paylaştı. Ezgi Eyüboğlu da Miami sokaklarında çekilen karelerini hayranlarına aktardı.

İşte Engin ve Eyüboğlu'nun o pozları:

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'ndan Miami'de aşk pozları
Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'ndan Miami'de aşk pozları
Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'ndan Miami'de aşk pozları
Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'ndan Miami'de aşk pozları
Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'ndan Miami'de aşk pozları
Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'ndan Miami'de aşk pozları
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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