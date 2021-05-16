Teşkilat 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Teşkilat 11. yeni bölüm izle!

TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat oldukça beğenildi. Dizinin yeni bölümünün ardından 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılıyor. Peki, Teşkilat 12. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Teşkilat 11. bölümde neler oldu? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ekranların sevilen dizisi Teşkilat bugün TRT 1'de başlıyor. Heyecanla beklenen yeni bölümün ardından izleyiciler 12. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak merak ediyor. Peki, Teşkilat 12. yeni bölümü ne zaman yayınlanır? 12. bölüm fragmanı çıktı mı? Teşkilat 11. bölümde neler oldu? Yeni bölümde ne olacak?

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat dizisinde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Başkent Ankara'da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor. Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alan dizide, bir ölüm-dirim savaşının, bazen bir ateş çemberinin içinde "kötü adamların" kim olduğu da çok konuşulacak ve tartışılacak.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal'ın oynadığı diziden önemli haberler gelmeye devam ediyor. Çekimleri Ankara'da gerçekleştirilen dizinin stoklu ilerlediği ve bir kaç bölümünün önceden çekildiği biliniyor. Çekimleri başlayan ve çalışmaları hızla bir şekilde devam eden ve yayın hayatına atılmak için gün sayan dizinin isminde değişikliğe gidildiği öğrenildi. Kod adı Teşkilat olan yeni dizinin, değişen ismini Gazeteci Birsen Altuntaş twitter sayfasından duyurdu.

TEŞKİLAT 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugün yayınlanacak olan 11. bölümün ardından 12. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

TEŞKİLAT 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fadi girmeye hazırlandığı seçim için en büyük tehdit olan Kasım'ın ortadan kaldırılmasını ister. Fadi'nin güvenini kaybettiğini hissedip kendisini kanıtlamak isteyen Leyal, ondan habersiz harekete geçer ve Ceren'e Kasım'ı bulması talimatını verir.

Bu sırada ekip Fadi'ye ulaşmak için hummalı bir çalışma içerisindedir. Kasım'ın verdiği bilgiler ışığında Fadi'nin herkesten gizlediği oğluna ulaşılır. Pınar ve Hakkı'nın, Fadi'nin oğlunun bulunduğu Paris'e gitmesi kararlaştırılır. Gürcan da ilk saha görevi için ikiliye katılır. Ceren, Kasım'ın yerini bulabilmek için plan kurar. Serdar'la birlikteyken kurulan bir tuzakla ikili kaçırılır. Serdar, işkenceyle Kasım'ın nerede olduğunu söylemesi için zorlanır.

Fadi'nin oğlu Amir'e ulaşabilmek için Pınar'ın sahte kimlikle Amir'in yönettiği sosyal medya şirketinde işe girmesi planlanır. Gürcan'ın yardımıyla mülakata hazırlanan Pınar'ın Amir'i etkilemesi gerekmektedir. Leyal, Kasım'a ulaşarak Fadi'ye sürpriz yapmak isterken, Fadi'nin Paris'te olduğunu öğrenen ekip de ona bir sürpriz hazırlar. Romantizmin başkenti, Fadi için, sonun başlangıcı mı olacaktır?

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekibin Türkiye'ye dönüşünün ardından Suriye'de bulunan Türk konvoyuna yapılan saldırı sonrası Ankara harekete geçer. Suriye'deki Türk askerlerinin ve hava sahasının korunması için son teknoloji ürünü KORAL sistemlerinin bölgeye sevk edilmesine karar verilir.

Soluk kesen bir maceranın ardından Türkiye'ye getirilen Kasım Firawi, amcası Zayed Fadi ile ilgili kritik bilgileri anlatır. Ekip Fadi'nin para işlerini yürüten muhasebecisiyle ilgili istihbaratı değerlendirmeye karar verir. Muhasebecinin Suriye'ye geleceği bilgisi üzerine, Mete Bey Fadi'ye ulaşmak için ekibi Suriye'ye gönderir.

Ceren, koral sistemlerinin peşinde

Ceren, Şef'ten aldığı talimatla KORAL'ın kurulumuna ait kritik bilgileri elde etmek için harekete geçer. Ekip, KORAL sistemlerini taşıyan kargo uçağıyla birlikte Suriye'ye ulaşır vehavalimanında kurdukları düzenekle Fadi'nin muhasebecisini dinlemeye başlar. Dinledikleri konuşmalardan Fadi'nin Suriye'ye geleceğini öğrenirler. Muhasebecinin bir zaafını tespit eden ekip, Fadi'yi ortadan kaldırmak üzere zekice bir oyun kurar.

Ekip zorlu bir tercih yapmak zorunda

Fadi'nin Suriye'ye geliş amacının da KORAL sistemlerini etkisiz hale getirmek olduğu ortaya çıkar. Türk üssüne yapılacak yeni bir saldırının istihbaratı ekibi zorlu bir tercih yapmak zorunda bırakacaktır...

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE!

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU

Çağlar Ertuğrul : Serdar

Deniz Baysal : Zehra

Mesut Akusta : Mete

Ezgi Eyüboğlu : Ceren

Ezgi Şenler : Pınar

Mehmet Usta : Zayed

Tuncer Salman : Hakkı

Nihat Alptuğ Altınkaya : Hulki

Serdar Yeğin : Uzay

Yavuz Bingöl : Adem

Uğur Ahmet Say : Gürcan

Yunus Destebaşı : Mert Çavuş