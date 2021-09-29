Teröristbaşı Mazlum Kobani itiraf etti: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi - Haberler
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Teröristbaşı Mazlum Kobani itiraf etti: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

YPG/PKK terör örgütünün sözde genel komutanı "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle Suriye'de de kendilerini benzer bir senaryonun beklediğini düşünerek korkuya kapıldıklarını itiraf etti. Kobani, endişelerinin çok uzun sürmediğini çünkü ABD Başkanı Joe Biden'ın kendilerine "Sizi terk etmeyeceğiz, Suriye politikamız tamamen farklı" dediğini aktardı.

Amerika'nın 20 yıl sonra ani bir kararla Afganistan'dan çekilmesi ve burada işbirliği yaptığı grupları, insanları yüz üstü bırakıp arkasına bakmadan gitmesi, Washington'ın diğer müttefiklerini endişelendirdi. Bu korkuyu en çok yaşayan ise, terör örgütü PKK/ Ypg oldu. Afganistan deneyimi sonra ABD'nin, örgüte teminat verdiği ortaya çıktı.

İngiliz The Times gazetesine demeç veren terör örgütü YPG/PKK'nın sözde genel komutanı "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganlara yaptıkları gibi kendilerini Suriye'de terk etmeyeceklerine dair söz verdiğini söyledi.

Röportajda Kobani, Biden'ın bu güvenceyi ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Orgeneral Kenneth McKenzie'yi göndererek verdiğini kaydetti. "Dürüst olalım, Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinden sonra insanlar korktu" diyen Kobani, ABD Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood ile de görüştüğünü belirtti.

ABD'nin Afganistan'dan çekildiğini duydukları anda, kendi gelecekleri için tedirgin olmaya başladıklarını itiraf eden teröristbaşı, Afganistan'da ortaya çıkan krizle birlikte Amerika'nın hızla kendilerine temsilciler gönderdiğini kaydetti ve ekledi:

"Buranın Afganistan gibi olmayacağına dair bize güvence verdiler. Politikanın tamamen farklı olduğunu söylediler."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD dönüşü uçakta ve cuma çıkışında camii önünde yaptığı açıklamalarda, Amerika'nın terör örgütüne olan desteğinden dolayı rahatsızlığını dile getirerek, Joe Biden'a sitem etmişti.

Teröristbaşı Mazlum Kobani itiraf etti: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi
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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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