Terörist elebaşı Mazlum Kobani tutuştu! Twitter'dan Amerika'ya yalvardı: Yardım edin

31.10.2019 14:43

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik olarak başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nın sonucunda önce ABD ile 120 saat ardından da Rusya ile 150 saat olmak üzere iki anlaşmaya vardı. Anlaşma gereği teröristlere verilen süre ise doldu. Sürenin dolmasıyla Rusya ile birlikte Güvenli Bölge'de devriyelere başlayan, TSK bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmeye başladı. Türkiye karşısında çaresiz kalan terör örgüyü YPG'nin sözde lideri Mazlum Kobani sosyal medyadan attığı mesajında Amerika'dan yardım istedi.

TERÖRİST ELEBAŞI KÖŞEYE SIKIŞTI

Türkiye karşısında çaresiz kalan YPG, çareyi Amerika'ya sığınmakta arıyor. Amerika'dan yardım isteyen terörist elebaşı Kobani, sosyal medyadaki mesajında "Türkiye, ABD ile yapılan ateşkes anlaşmasına uymuyor ve savaşı sürdürüyor. Türkiye, aşırılık yanlısı gruplarla birlikte, Hristiyan köylerini işgal etmeye başladı ve yok olma tehdidi altındaki Asuri kasabası Tel Termır'a girmeye çalışıyor. ABD yükümlülüklerini yerine getirmeli" ifadelerini kullandı.

ABD ASKERLERİ TÜRKİYE SINIRINDA DEVRİYEYE ÇIKTI

Öte yandan İngiliz haber ajansı Reuters, Washington Yönetimi'nin Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararı aldıktan sonra, ABD güçlerinin ilk kez Türkiye-Suriye sınırında devriyeye çıktığını öne sürdü

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Kısa bir süre önce, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kobani için 'terörist' ifadesini kullanmış ve ABD'ye seslenerek, "Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım" demişti. Trump ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkürler General Mazlum. Lütfen Kürt halkına en içten saygılarımı iletin. Yakında seni görmek için sabırsızlanıyorum" diye yazdı.

Kobanê de karşılığında, "Halkımıza yönelik acımasız Türk saldırısını ve cihatçı grupları durduran yoğun çabaları için Başkan Trump'a teşekkür ederiz" mesajını iletmişti.

"ABD'NİN BİZE TESLİM ETMESİ LAZIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında yaptığı açıklamada "Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım." ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP HER FIRSATTA ÖVGÜLER DİZİYOR!

Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani'ye olan desteğini her fırsatta dile getiren Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mazlum Kobani ile konuşmamdan zevk aldım. Kürtlerin yaptıklarını takdir ediyorum." dedi.

Skandal bir paylaşımda bulunan Trump, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Mazlum Kobani ile konuşmamdan gerçekten zevk aldım. Yaptıklarımızı takdir ediyor, ben de Kürtlerin yaptıklarını takdir ediyorum. Belki de Kürtlerin Petrol Bölgesi'ne gitme zamanı gelmiştir!