Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: "Türkiye güç ve inisiyatif üretirse Hafter'e Libya'da yer...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: "Türkiye güç ve inisiyatif üretirse Hafter'e Libya'da yer...

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: "Türkiye güç ve inisiyatif üretirse Hafter'e Libya'da yer yok" "Türkiye çomağı soktu; eşek arılarını havalandırdı, onları çok değişik alanlarla avlamaya başladı" "Türkiye düşmanlığı üzerinden beş benzemez bir araya geldi şu an" "Hafter ne demek?

01.07.2020 10:25 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:31

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: "Türkiye güç ve inisiyatif üretirse Hafter'e Libya'da yer yok"

"Türkiye çomağı soktu; eşek arılarını havalandırdı, onları çok değişik alanlarla avlamaya başladı"

"Türkiye düşmanlığı üzerinden beş benzemez bir araya geldi şu an"

"Hafter ne demek? Hafter'in arkasındaki güçlerin Libya'yı sağması demek. Libya bu kadar ucuz bir şekilde sağılamaz"

ANKARA - Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Fransa'nın siyaset ve ideolojisi eleştirilebilir. Fransa küresel ve bölgesel hakimiyetle ilgili son derece önemli adımlar atıyor. Türkiye güç ve inisiyatif üretirse Hafter'e Libya'da yer yok. Hafter ne demek? Hafter'in arkasındaki güçlerin Libya'yı sağması demek. Libya bu kadar ucuz bir şekilde sağılamaz" dedi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Pençe-Kaplan Operasyonu hakkında konuştu. Ağar, Libya'daki son durumu da değerlendirerek, 'Salgının Gölgesinde Güç Kaos ve Gelecek' kitabıyla ilgili de bilgiler verdi. Pençe-Kaplan Operasyonu'nun önemini anlatan Ağar, "Türkiye çomağı soktu; eşek arılarını havalandırdı, onları çok değişik alanlarla avlamaya başladı. Biliyorsunuz mağaralarından çıkmıyorlar, illaki dürtmek gerekiyor. Böyle hamlelerle birlikte ortalığı hareketlendirmiş oluyorsunuz, böyle bir avantajı var. Adımların hepsi jeopolitik. Burada konsantrasyon son derece önemli, kuvvet çarpışanlarının doğru konumlanması önemli. Devletin aklı bunların hepsini hesap ediyor. Bir tek terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Etmek zorunda. Bu iş bu noktaya geldikten sonra geri adım atmaya başlarsanız bütün kazanımlarınızı kaybedebilirsiniz. Bu stratejik bir karşı etkiye maruz gelir ki, PKK onu istiyor zaten. Biz bununla Fırat Kalkanı, Zeytindalı Harekatı'nda karşılaştık, Barış Pınarı Harekatı'nda karşılaştık, Güneydoğu'da karşılaştık. Sürekli sopa yerken bile kafalarında Türk askerini mağlup etmek var. Sözde teröre dair bir destan yazmak" dedi.

Ağar, Libya'daki cepheleşmeye ilişkin, "Türkiye düşmanlığı üzerinden beş benzemez bir araya geldi şu an. Fransa'nınki çok karmaşık, Fransa'yı çok iyi anlamlandırmak gerekiyor. Evet Fransa başarısızlığı üzerinden çok suçlanabilir. Hafter'e yatırım yaptı ve Hafter başarmak üzereyken büyük bir mağlubiyet ile karşılaştı. Bu anlamda Fransa'nın siyaset ve ideolojisi eleştirilebilir. Onu görmemiz gerekiyor. Fransa küresel ve bölgesel hakimiyetle ilgili son derece önemli adımlar atıyor. Türkiye güç ve inisiyatif üretirse Hafter'e Libya'da yer yok. Hafter ne demek? Hafter'in arkasındaki güçlerin Libya'yı sağması demek. Libya bu kadar ucuz bir şekilde sağılamaz. Kimsenin toprağında, yeraltı kaynağında gözümüz yok" şeklinde konuştu.

"Kur'an-ı Kerim'den ayetler koydum kitabın içine"

'Salgının Gölgesinde Güç Kaos ve Gelecek' kitabına ilişkin konuşan Ağar, kitabını uzun süren çalışmalar sonucunda hazırladığını belirterek, "4D diye formül ürettim. Denge, düzen, dinamiğin bozulduğu bir evredeyiz. Bunun mutlaka onarılması gerekiyor. İnsanların akıbeti korkunç olacak, kitapta ikaz var. Bu (pandemi) büyük bir fırsat yanlışı düzeltmek için. Kur'an-ı Kerim'den ayetler koydum kitabın içine. Ayetlerle vermeye çalıştım" ifadelerini kullandı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: 'Türkiye güç ve inisiyatif üretirse Hafter'e Libya'da yer...

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme Haber
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor Haber
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret...
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler Haber
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi Haber
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki Haber
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Galatasaray, Saracchi'nin sözleşmesini feshedip Asamoah'ı kadrosuna katacak Haber
Galatasaray, Saracchi'nin sözleşmesini feshedip Asamoah'ı kadrosuna katacak
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özlem Zengin Halife Hafter Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Alişan Hadise Buse Varol Şeyma Subaşı
Spor Falcao Adem Büyük Cüneyt Çakır Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kız Bakan Survivor Türk Lirası
Şu an buradasınız: Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: "Türkiye güç ve inisiyatif üretirse Hafter'e Libya'da yer... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 10:57:54. #1.14#
title