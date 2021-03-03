Terör örgütü PKK Almanya'da gençleri ailelerinden koparıyor
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Terör örgütü PKK Almanya'da gençleri ailelerinden koparıyor

03.03.2021 09:09 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:59
Terör örgütü PKK Almanya'da gençleri ailelerinden koparıyor

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yaşayan ve terör örgütü PKK yandaşlarınca kaçırılan Neşe O'nun (23) ailesi kızını bulmak için mücadele ediyor.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yaşayan ve terör örgütü PKK yandaşlarınca kaçırılan Neşe O'nun (23) ailesi kızını bulmak için mücadele ediyor.

Edinilen bilgiye göre, 5 Ocak'ta evinden Volkswagen Fox tipi aracıyla ayrılan ve bir daha dönmeyen Neşe O, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak ailesinden koparıldı.

Neşe O. örgüt içerisinde faaliyet gösteren erkek arkadaşı aracılığıyla Köln'deki örgüt mensuplarının toplandığı "Mala Kurda" isimli derneğe gidip gelmeye başladı.

Yaklaşık 2 ay önce arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrılan Neşe O'dan bir daha haber alınamadı.

Kızlarını aramaya koyulan ailenin karşısına terör örgütü PKK çıktı.

Aile bireyleri "Mala Kurda" isimli derneğe giderek kızlarının akıbeti hakkında bilgi almak istedi ancak dernekte bulunan terör örgütü yandaşları tarafından tehdit edilerek kızlarını bir daha aramamaları uyarısıyla karşılaştı.

Bunun üzerine, Neşe O'nun ailesi kızlarının bulunması için Almanya'daki yetkili mercilere başvurdu.

"Mala Kurda" isimli dernek yetkililerince aranan aileye kızlarının kendilerine gösterileceği söylendi fakat herhangi bir gelişme olmadı.

1 Mart'ta tekrar aynı derneğe giden aile bireyleri bu kez içeriye dahi alınmadı ve kendilerine kızlarının örgütün kırsal alanına götürüldüğü söylendi.

Kızının kandırılıp gitmesi nedeniyle ağıtlar yakan ve çok üzgün olan anne Remziye O. sosyal medyadan, "Lütfen bana yardım edin. İki aydır kızımızı bize göstermiyorlar. Köln'deki derneğe gidiyorum. Allah rızası için herkesten yardım bekliyorum." paylaşımında bulundu.

Remziye O, kızına "evine dön" çağrısında da bulundu.

Örgüt başta Almanya olmak üzere Avrupa çapında üye toplama çabasında

Neşe O'nun terör örgütü PKK tarafından kaçırılması Almanya'da basına yansıyan ikinci vaka olarak biliniyor.

Berlin'de yaşayan Maide T'nin kızı Nilüfer T. de bir buçuk yıl önce terör örgütünce kaçırılmıştı.

Anne Maide T, bir yıldan fazla bir süredir Başbakanlık önünde eylem yapmasına ve polise gidip şikayetçi olmasına rağmen bugüne kadar Alman makamları tarafından kendisine olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapılmadı.

Alman makamları ve Alman basınının bu konuyu adeta görmezden gelmesi Maide T. ve onun durumunda olan aileleri derinden yaralıyor.

Almanya'da kültür dernekleri kisvesi altında gençlerin beyinlerini zehirleyip üye toplama gayretinde olan terör örgütü PKK'nın Türkiye'de artık çok fazla üye toplayamadığı için gözünü Avrupa'daki gençlere çevirdiği ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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