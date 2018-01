Terör mağduru ailenin bayrak sevgisi

Teröristlerin mağdur ettiği Kanat ailesinden Mehmetçiğe anlamlı destek

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerin mağdur ettiği Kanat ailesi Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatında terörle mücadele eden Mehmetçiğe dua edip, hazırladıkları ekmeği destek olarak operasyondaki Mehmetçiğe gönderdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde geçtiğimiz yıl PKK'nın kazdığı çukurlar ve hendekler ile mağdur olan binlerce vatandaş, Aile ve Sosyal Politikalar Mardin İl Müdürlüğü'nün destekleri ile yeniden düzenlerini kurmaya çalışıyor. Nusaybin'de teröristlerin yaptığı terör eylemleri yüzünden 13 mahalleden 6'sı terör örgütü üyeleri tarafından kazılan çukurlar, döşenen bombalar ile yerle bir edilmiş, 140 bin vatandaş mağdur olmuştu. Terör örgütü PKK yüzünden evinden olan ve engelli oğulları ile yeniden düzenlerini kurmak için çalışan Kanat ailesi, şimdilerde Afrin operasyonuna giden Mehmetçik için dualar ediyor. Aile fertleri, 'Keşke bizde gidip destek olabilsek' diyerek Mehmetçiğe destek vermek için erzaklar hazırlıyor. Kanat ailesinin bedensel engelli oğlu Eser Kanat'ın ise Türk bayrağına olan sevgisi kendilerine ziyarete giden ASP ekibine duygusal anlar yaşattı.

"Engelleri aşan bayrak aşkı"

ASP İl Müdürlüğü'nün saha çalışmalarında yer alan İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, Nusaybin ilçesinde Kanat ailesinin bayrak sevgisini bildiği bedensel engelli olan Eser Kanat'ı ziyaret ederek Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti. Eser'in bayrak sevgisi ASP çalışanlarını duygulandırdı. Terör mağduru olan Kanat ailesi bayrak ve devlete olan bağlılıklarını Afrin operasyonuna katılan Mehmetçiğe hazırladıkları tandır ekmekleri, cevizli sucuklar, erzaklar ile bir kez daha gösterdi. Terör örgütünün mahallelerine kazdıkları çukurlar ile evlerinden olan Kanat ailesi, şimdilerde devletin desteği ile kurdukları yeni düzenlerinde huzur içinde ve güvenle yaşadıklarını ifade etti. Kendilerine destek için sık sık ziyaret eden Mardin ASP İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk ve Nusaybin ASP ilçe müdürlüğü ekipleri terör mağduru ailenin Afrin'e göreve giden Mehmetçiğe hazırladığı tandır ekmeklerini ve cevizli sucukları teslim alarak 2. Hudut Tabur Komutanlığı'na teslim etti.

"Bakanımıza selam olsun, devletimizin duacısıyız"

Ziyarette eşi Hediye Kanat'ın hazırladığı tandır ekmeleri ve cevizli sucukları ASP İl Müdürlüğü çalışanlarına teslim eden Kanat ailesinin aile reisi Mehmet Kanat Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve yöneticilerinin duacısı olduklarını belirtti. Ailenin engelli çocukları Eser Kanat Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya Türk bayrağı ile süslediği mektup yazdı. Ziyaret sırasında ASP Mardin il müdürünün bayrak ve Kur'an-ı Kerim hediyesini sevinçle karşılayan ve duvarına astıran Eser Kanat, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya ulaştırılmak üzere duygularını yazdığı ve Türk bayrağı çizdiği mektubunu verdi.

Hediye Kanat'tan Mehmetçiğe dua

Türkçe bilmeyen Mehmet Kanat'ın eşi Hediye Kanat Mehmetçik için ekmekler, cevizli sucuklar hazırladığını belirterek, Afrin'de operasyona giden Mehmetçiğe ulaştırılması için dualar eşliğinde hazırladığı ürünleri ASP yetkililerine teslim etti. Günlerce büyük emek vererek bunları hazırladığını belirten Hediye Kanat, ürünlerinin Afrin operasyonundaki Mehmetçiğe ulaştırılmasını istedi.

Devlet sayesinde huzur buldular

Operasyondaki Mehmetçiğe dualar eden Mehmet Kanat, Nusaybin'de evlerinden olduklarını devletin sayesinde yeniden bir düzen kurduklarını anlattı. Kanat, "Şimdi her şey çok güzel. Allah ordumuza, milletimize, Afrin'e giden askerlerimize güç kuvvet versin. Bizim Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, devletimiz olmasaydı, şimdi halimiz ne olurdu? Biz buradan kaçtık gittik 5 ay evimize gelemedik. O zaman halimiz çok kötüydü. Şimdi iyiyiz. Allah devletimize askerimize güç, kuvvet, destek versin. Her şey devletimizin istediği gibi olacak inşallah. Keşke bizlerde namus şeref için gidebilsek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya'ya çok selam söylüyoruz. Allah razı olsun çok sağolun" diye konuştu.

"65 bin vatandaşa devlet desteği"

Mardin'de 65 bin mağdur durumda olan vatandaşa bakanlık olarak destek verdiklerini kaydeden Mardin ASP İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, Bakan Kaya'nın talimatları ile çukurlardan etkilenen ve 65 bin insanın göç aldığı ilçeye her zaman devletin kucaklayıcı, şefkatli yüzü ile vatandaşın yanında yer almak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Efetürk, Nusaybin normale dönmeye başlayınca insanların da artık huzur ve güvenliğini istediklerini söyledi.

"Bakanlığımız mağdur vatandaşlarımızın hep yanında"

Vatandaşın devlete olan güvenin ve Mehmetçiğe olan desteğinin gurur verdiğini söyleyen Efetürk, "Yaptığımız ev ziyaretlerinde vatandaşımızın o güven ve sevgisini hissediyoruz. Terör yüzünden mağdur olan Mehmetçiğimize, devletimize dualar ediyor destek veriyor. Afrin operasyonuna destek gördüğünüz gibi ailelerden geliyor ve talep çok. Bu talepleri görünce mutlu oluyoruz. Operasyon her zaman kalbimizde dualarımızla ve bu halk artık terörü bu bölgede istemiyor ekmek göndermek isteyen, atkı bere ören, Mehmetçiğimizin yanında birçok vatandaşımız var. Sadece Nusaybin bölgesinde 2 bin aile yardım alıyor. Mardin genelinde 9 bin aile yardım alıyor. Nusaybin'de olaylar zamanında 65 bin insanımıza kira yardımı, birçok destek yapıldı. Bakanımız bu konuyu duyarlı bir şekilde bire bir takip ediyor. Bakanlıkla istişare halinde, vatandaşımızın yanındayız ben asker çocuğu ve şehit yakınıyım hem halkımızla gurur duyuyorum. Amcamızdan aldığımız ekmek ve cevizli sucukları Mehmetçiğimize ulaştırılması için komutanımıza teslim edeceğiz" dedi.