Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi

Sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görsel olarak siyah maskeyi kullandı. Gelen tepkiler üzerine Bakan Koca, Atatürk görseliyle yeni bir paylaşım daha yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı siyah maskeli 10 Kasım paylaşımı büyük tepki çekti. Eleştiriler karşısında nasıl bir tavır takınacağı merak konusu olan Bakan Koca, bir süre sonra Atatürk görseliyle yeni bir mesaj daha yayınladı. Bakan Koca yayınladığı mesajda "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 82 yıl önce bugün kaybettik. Cumhuriyetimizin her kuşağı, onun öncülük ettiği Milli Mücadeleden ilham aldı. Dayanışma ve beraberlik ruhuna ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde onu saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TEBRİKLER YANLIŞTAN DÖNDÜNÜZ"

Bakan Koca'nın Atatürk görseliyle paylaştığı gönderinin altına "Olması gerekeni zorla yaptırır olduk", "Twitter Özel Harekat bu işi de çözdü", "Hatadan dönmek erdemdir. Madem ilk paylaşıma bu kadar tepki geldi. Bunu da takdir etmek gerekir", "Tebrikler yanlıştan döndünüz Bakanım. Millet olarak hiç bir değerimizi unutmamak ve saygıyla anmak elimizde", "Geçti artık, maskeyi kullanacağımız yeri iyi seçelim" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Bakan Koca'nın Atatürk görselli mesajı;

Bu da Bakan Koca'nın önceki paylaşımı;