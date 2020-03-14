Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi
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Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel

Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde oluşturulan Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu, 2020 yılının ilk yürütme kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

14.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:22
Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde oluşturulan Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu, 2020 yılının ilk yürütme kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda pazarlamanın önemine değinen Başkan Ataç, "Tepebaşı günümüzde, Türkiye'nin en önemli üretim noktalarından biri" dedi.


Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Yürütme Kurulu, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın başkanlığında toplandı. 2020 yılının ilk yürütme kurulu toplantısına, Başkan Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Yürütme Kurulu Başkanı Çetin Toraman, Eskişehir Yaş Sebze ve Meyve Üreticiler Birliği Pazarlama Kooperatifi Başkanı Yıldıran Kılıç, Yıldırım Çiftliği Yaş Sebze ve Meyve Üreticiler Birliği Pazarlama Kooperatifi Başkanı Murat Çavuş, Tepebaşı Ziraat Odası ve S.S. Yeşil Sakarya Yaş Sebze ve Meyve Üreticiler Birliği Pazarlama Kooperatifi Başkanı Süleyman Buluşan ile üreticiler katıldı.


'Yerelde üret, yerelde tüket'


Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilen toplantıda, üretici ve tüketim kooperatifleri iş birliği, Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile yapılan "Tepebaşı ilçesinde düve yetiştiriciliğini geliştirme projesi" ile sebzecilik ve kompost eğitimi konuları değerlendirildi. Üretici ve tüketim kooperatiflerinin iş birliğinin, 2020 yılı üretim sezonunda hayata geçmesiyle ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu. Kooperatiflerin el birliğiyle başlanacak çalışmada üretici ve tüketici arasındaki bağın güçlendirilerek, "Yerelde üret, yerelde tüket" kavramının vurgulanması kararlaştırıldı.


Tepebaşı İlçesinde Düve yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi eğitim sorumlusu Veteriner Hekimi Yücel Ekici de eğitim çalışmaları hakkında kurula bilgi verdi ve çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü, uygulamalara da başlandığını dile getirdi. Ekici ayrıca projesinin ana temasının üretim maliyetlerinin azaltılarak, süt üretimin artırılması olduğunu belirtti.


"Çöpe atma! Kompost yap, toprağa değer kat"


Toplantının son gündem maddesi kapsamında ise sebze üretim sezonunun yaklaşılmasıyla hobi bahçelerinde verilecek olan sebze yetiştiriciliği kursu ve kompost eğitimine değinildi. Kompost yapımıyla bitkisel üretimde ve evsel atıkların geri değerlendirilerek, tekrar doğaya kazandırılması amaçlanırken, "Çöpe atma. Kompost yap, toprağa değer kat" sloganıyla kırsalda ve kentsel alanda kompost yapımının yaygınlaştırılması vurgulandı.


"Tepebaşı en önemli üretim noktalarından biri"


Ayrıca Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı bölgesinin gıda üretiminde önemli bir yerde olduğunu, pazarlama konusunda yapılacak çalışmaların ise önem taşıdığını ifade etti. Başkan Ataç, "Geçtiğimiz yıllarda şehir dışında gittiğim bir markette, çeşitli yeşilliklerin üzerinde üretim yeri olarak 'Tepebaşı' yazdığını gördüm, o kadar sevindim ki bu çok önemli bir şeydi. Otelcilik sektörü, tarım ürünlerinin pazarlanmasında çok büyük bir alan. Bu alana girmenizi muhakkak tavsiye ediyorum, çok büyük bir kazanım olacaktır. Geçmişe göre Eskişehir'imizde daha çok otel var. Bence bu anlamda kurulacak bir pazarlama ekibi de büyük faydalar sağlayabilir. Tepebaşı günümüzde, Türkiye'nin en önemli üretim noktalarından biri" diye konuştu.


Öte yandan, üretici kooperatiflerinin başkanları da Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a, üreticilere verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederken, toplantı çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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