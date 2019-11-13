Temizlik denetimi morötesi ışınlarla yapılabilecek

13.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:38

Sakarya Üniversitesince (SAÜ) geliştirilerek patenti alınan ve sadece morötesi ışınlarla görülebilen sıvı sprey sayesinde, hijyenin büyük önem taşıdığı hastane, gıda depoları, kreş ve okul gibi yerlerde temizlik kontrolü güvenli şekilde yapılabilecek.

Antibakteriyel ürünler üzerinde bilimsel çalışma yürüten 5 akademisyen, üç yıl süren çalışmaların ardından "Sanitest" adını verdikleri bitki özlü sıvı sprey geliştirdi. Endüstriyel temizlik alanında kullanıma hazır hale getirilen ürün temizlik denetimine imkan sağlıyor.

Geliştirilen sprey temizlik öncesi uygulandığı yüzeyde gözle fark edilemiyor. Sprey ile püskürtülen maddenin temizlik sonrası morötesi ışınla yapılan kontrolde görülmesi, işlemin hijyen şartlarına uygun yapılmadığı anlamına geliyor.

Tamamen yerli imkanlarla elde edilen, bileşiminde endemik bitki türlerinin de yer aldığı ürünün Sakaryalı bir firma tarafından ihracatı planlanıyor.

Endüstriyel hale getirilmesi 3 yıl sürdü

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Organik Kimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "floresan" denilen, hayvanların gördüğü insanların göremediği dalga boylarının, üzerinde çalıştıkları bazı bitkilerde bulunduğunu belirtti.

Bu bitkilerin endüstriyel olarak kullanılabileceğini fark ettiklerini aktaran Zengin, bundan yola çıkarak temizliği denetleyebilme imkanı veren sistem geliştirdiklerini anlattı.

Zengin, doğal ürünlerdeki antibakteriyel ve türevleri üzerine yaptıkları çalışmalardan birinin de "UV" dalga boyu alanında olduğunu ifade ederek, "Dalga boyundaki ışık veren ürünü aldık ve bunu endüstriye kazandırdık. Dalga boyunda lamba kullandığınız zaman o ürünü insanın görebileceği aşamaya getiriyoruz. UV lambalarla bunun kontrol edilebilirliğini gördük." dedi.

Ürünün hastaneler, havaalanları ve özellikle gıda maddelerinin saklandığı depolar, kreşler, okullar, bakteri ve enfektenin fazla olduğu tavuk kümesleri gibi endüstriyel temizlik yapılan yerlerde kullanılabileceğine değinen Zengin, bunun önemli bir özelliğinin de tamamen doğal, içilebilir, çevreye ve insan sağlığına uygunluğu olduğunun altını çizdi.

Zengin, ürünün endüstriyel hale getirilmesinin üç yıl aldığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Yeni ürünlerin geliştirilmesi veya sanayide bulunan ürünlerin laboratuvarda Ar-Ge'sinin yapılıp sanayiciye kazandırılması işimiz. Buradaki hedef, endüstride kullanılan bazı kimyasalların köylerden, doğadan, çevremizden temin edilebileceğini göstermek ve kırsal bölgedeki ürünlerimizin değerini artırmak. Bölgede yetişen ürünlerin endüstriye kazandırılması bölge halkı ve üniversitemiz için önemli, ülkeye de katkısı olacağını düşünüyorum."

Seri üretimine başlandı, ihracatı planlanıyor

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karabay ise testlerde ürünün, bir yüzeyin temizlenip temizlenemediğini çok iyi kontrol edilebilecek hale geldiğini görünce çok heyecanlandıklarını belirtti.

Spreyin doğal ve Türkiye'de yetişen bitkilerden elde edilmesinin de heyecan verici olduğunu vurgulayan Karabay, "İstedim ki bu ürün Türkiye'deki bütün hastanelerin temizlik kontrolünde kullanılsın. Bu ürünü sanayiye dönük patentleyelim ve Türk sanayisinden dünyaya yayılsın. Patentlemeyi başardık, üniversite yönetimi arkamızda durdu. Esas güzel yanı yerli olması. Türkiye'nin endemik bitkilerinden elde ettiğimiz bu ürünün, Sakarya'daki yerli bir firma ile Türkiye ve dünyaya dağılabileceğini umut ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ürünün patentini alan firmanın sahibi veteriner hekim Yavuz Akbulut, 2008'den beri güvenlik alanında çalışma yaptıklarını söyledi. Firmanın, "Bio-güvenlikte çözüm ortağınız" sloganıyla yola çıktığını aktaran Akbulut, "Mikroorganizmalarla mücadele ederken geliştirdiğimiz ilaçların en çok hızlılığına ve güvenilirliğine dikkat ediyoruz. Bilim komitemiz ve Sakarya Üniversitemizle 'Sanitest' adında geliştirdiğimiz ürününün en önemli özelliği temizliğin kontrolünü yapabilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Seri üretimine geçtikleri ürünü dünyaya pazarlamak amacıyla komite oluşturduklarını bildiren Akbulut, "Patentini aldık, seri üretimini yaptık, şimdi satışa sunduk. Temizlik yapıldıysa ürünü uyguladığımız yerden ışıma vermiyor, yapılmadıysa ışıma alıyoruz ve bu ışımayı görüntüleyerek düzeltici eylemlerde bulunabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Akbulut, bilim insanlarının çalışmalarının seri üretime kazandırılmasında sorun yaşandığına dikkati çekerek, ürünü fuar, panel ve kongrelerde anlatıp, satış hedefini yakalayarak ihracata çok büyük katkı sunacaklarını ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA