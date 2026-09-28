Tarsus Çağlayan'da kahvehaneye silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Olay, Çağlayan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, semt pazarı olarak kullanılan alana gelen kapüşonlu bir şahıs, çantadan çıkardığı uzun namlulu silahla kahvehaneye peş peşe ateş açtı. Saldırgan daha sonra çantayı da bırakarak kaçtı. Olayda kahvehanedeki 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Atlı (71), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren 4 yaralıdan birinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan aramalar sırasında, şüphelinin saldırı sonrası kaçarken attığı silah bir evin bahçesinde bulundu. Saldırganın yakalanması için geniş çaplı arama başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı