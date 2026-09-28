Haberler

Bayrampaşa'da polisten kaçan 2 şüpheli tabancayı 12 yaşındaki 2 çocuğa verdi! Silah çimenlerde bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayrampaşa'da polisten kaçan 2 şüpheli tabancayı 12 yaşındaki 2 çocuğa verdi! Silah çimenlerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Bayrampaşa'da polisin okul ve çevrelerinde yürüttüğü çalışma sırasında ekiplerden kaçan 2 şüpheli, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Şüphelilerin yanlarındaki tabancayı saklamaları için 12 yaşındaki 2 çocuğa verdiği, çocukların da silahı olay yerine yakın çimenlere attığı belirlendi. Tabanca ele geçirilirken olayın okulla bağlantılı olmadığı öğrenildi.

  • Bayrampaşa'da okul ve çevresinde yürütülen çalışmalar sırasında polisten kaçmaya çalışan N.L.T. ve C.B. gözaltına alındı.
  • Şüphelilerin tabancayı 12 yaşındaki M.T. ve M.D.'ye saklamaları için verdiği, çocukların silahı çimenlere attığı belirlendi.
  • Tabanca çimenlerde ele geçirilirken olayın okul içinde veya okulla bağlantılı olarak meydana gelmediği öğrenildi.

BAYRAMPAŞA'da polislerin okul ve çevrelerinde yürüttüğü çalışmalar sırasında ekiplerden kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin, yanlarında bulunan tabancayı 12 yaşındaki 2 çocuğa saklamaları için verdiği, çocukların da silahı çimenlere attığı belirlendi.

KAÇARKEN CEBİNDEN ŞARJÖR DÜŞTÜ

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul ve çevrelerinde çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında hareketlerinden şüphelendikleri 2 kişiyi fark eden ekipler, şüphelileri durdurmak istedi. Bunun üzerine kaçmaya başlayan şüphelilerin birinin cebinden şarjör düştü. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheliler N.L.T. ve C.B. gözaltına alındı.

TABANCAYI 12 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARA VERMİŞLER

Şüphelilerin kaçarken düşürdüğü şarjörün ardından olay yerinde çalışma başlatan ekipler, N.L.T. ve C.B.'nin tabancayı yanlarında bulunan M.T. (12) ve M.D.'ye (12) saklamaları için verdiğini belirledi. Çocukların tabancayı olay yerine yakın çimenlere attığı tespit edildi. 2 çocuk kısa sürede yakalanırken tabanca da çimenlerde ele geçirildi.

Öte yandan olayın okul içerisinde veya okul ile bağlantılı olarak meydana gelmediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Tır faciasında yürek yakan anlar! Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı

Bu acının tarifi yok! Abla morg önünde fenalaştı
Trabzonspor'a kötü haber! Yıldız futbolcu ameliyat oldu

Trabzonspor'a kötü haber! Yıldız futbolcu ameliyat oldu
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması: Burunlarından fitil fitil getirilmeli

Kurtulmuş'tan fon krizine ilişkin ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı

Fener'in eski yıldızı tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanlara inanamadı

Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanı görünce çılgına döndü
'8 daire sattım' diyen Nihat Doğan, hüngür hüngür ağladı

"8 dairem gitti" deyip hüngür hüngür ağladı

106 kişi ve kuruluşla ilgili “yeni tedbir” iddiasına yalanlama

Tedbir kararı yeniden uygulamaya alındı mı? Beklenen açıklama geldi
Mahsun Kırmızıgül söyledi, Halil Ergün efkârlandı

Usta oyuncuyu hiç böyle görmediniz! Mahsun söyledi, o efkarlandı
Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler

Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi

3 eski MASAK başkanı ifade verdi