Bayrampaşa'da polisten kaçan 2 şüpheli tabancayı 12 yaşındaki 2 çocuğa verdi! Silah çimenlerde bulundu

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BAYRAMPAŞA'da polislerin okul ve çevrelerinde yürüttüğü çalışmalar sırasında ekiplerden kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin, yanlarında bulunan tabancayı 12 yaşındaki 2 çocuğa saklamaları için verdiği, çocukların da silahı çimenlere attığı belirlendi.

KAÇARKEN CEBİNDEN ŞARJÖR DÜŞTÜ

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul ve çevrelerinde çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında hareketlerinden şüphelendikleri 2 kişiyi fark eden ekipler, şüphelileri durdurmak istedi. Bunun üzerine kaçmaya başlayan şüphelilerin birinin cebinden şarjör düştü. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheliler N.L.T. ve C.B. gözaltına alındı.

TABANCAYI 12 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARA VERMİŞLER

Şüphelilerin kaçarken düşürdüğü şarjörün ardından olay yerinde çalışma başlatan ekipler, N.L.T. ve C.B.'nin tabancayı yanlarında bulunan M.T. (12) ve M.D.'ye (12) saklamaları için verdiğini belirledi. Çocukların tabancayı olay yerine yakın çimenlere attığı tespit edildi. 2 çocuk kısa sürede yakalanırken tabanca da çimenlerde ele geçirildi.

Öte yandan olayın okul içerisinde veya okul ile bağlantılı olarak meydana gelmediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı