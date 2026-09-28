Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşmak istedi! AK Parti'den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya için dikkat çeken kulis

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmak istediği öne sürülen Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasının perde arkasına ilişkin yeni bir iddia ortaya çıktı. İktidara yakın yazar Abdulkadir Selvi, sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net tavrıyla hızlandığını söyledi.

SELVİ İSTİFANIN PERDE ARKASINI ANLATTI

Fatma Betül Sayan Kaya, hakkında gündeme getirilen borsa işlemleri iddialarının ardından AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa etti. Kaya, yaptığı açıklamada hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulmasını istediğini ve yürütülecek sürecin bağımsız biçimde devam etmesi için siyasi sorumluluk aldığını belirtti. İstifanın ardından iktidara yakın yazar Abdulkadir Selvi'den sürecin perde arkasına ilişkin dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi.

"CUMHURBAŞKANINA ULAŞMAK İSTEMİŞ"

Selvi, Kaya'nın eşiyle bağlantılı hisse işlemlerinden yüksek kazanç sağlandığı yönündeki iddialara değinirken istifa öncesinde yaşandığını öne sürdüğü diyaloğu anlattı. Selvi'nin aktardığı ifadeler şöyle: "...eşinin aldıkları hisse senediyle daha sonra büyük karlar elde ettikleri ortaya çıktı. Ama anında hemen istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 'Derhal istifa etmesini' istediği söylendi ve derhal istifa etti. Bu da şöyle oldu..."

Kendisine bu bilginin kulis bilgisi olup olmadığı sorulan Selvi CNN Türk canlı yayınında şu yanıtı verdi: "Evet. Yani kendisi Cumhurbaşkanına ulaşmak istemiş, Cumhurbaşkanı da 'Derhal istifa etsin' demiş. Şu açıdan önemli; başka isimler de çıkarsa Cumhurbaşkanının tavrı net: 'Kimseyi korumam. Böyle bir işe bulaşan kim varsa derhal istifa etsin, makamı mevkisi ne olursa olsun.' "

Kaynak: Haberler.com