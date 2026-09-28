Bursa'da tarihi fiyasko! A Milli Takımımız, İtalya'ya 4 golle kaybetti

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımımız ile İtalya karşı karşıya geldi. Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İtalya, 4-1 kazandı.

İTALYA MAÇA GOLLE BAŞLADI

9. dakikada İtalya 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan kornerde Ruggeri topu yerden altıpas önüne çıkardı. Bastoni'nin kayarak vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti.

KONUK EKİPTEN BİR GOL DAHA

22. dakikada İtalya ikinci golünü buldu. İtalyan oyuncular paslarla ceza sahası önüne kadar geldi. Raspadori, ceza sahasındaki Kayode'ye pasını verdi. Bu oyuncunun yerden şutunda Altay'dan seken topu, arka direkte boş pozisyonda bulunan Frattesi ağlara yolladı.

BURSA'DA FARK 3'E ÇIKTI

27. dakikada İtalya farkı 3'e çıkardı. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Pio Esposito, boş pozisyondaki Kayode'ye pasını verdi. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADIK

Türkiye, 47. dakikada skoru 3-1 yaparak umutlandı. Abdülkerim Bardakcı yarı sahamızın sol tarafından ceza sahasındaki Oğuz Aydın'ın uzun topla çok iyi gördü. Oğuz yerden kale önüne çevirdi, boş durumdaki Barış Alper Yılmaz topu ağlara gönderdi.

İTALYA YİNE FARKI ARTIRDI

50. dakikada konuk ekip skoru 4-1'e getirdi. Sandro Tonali'nin ceza sahası dışından şutu direkten döndü. Ceza sahası içerisindeki Francesco Esposito boş kaleye kafayla tamamladı ve top ağlara gitti.

İKİ MAÇ SONUNDA PUANLA TANIŞAMADIK

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi İtalya kazandı. Bu sonuçla birlikte Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye, grubunda oynadığı ikinci maçı da kaybetti. Roberto Mancini'nin öğrencileri ise bu galibiyetle birlikte 3 puana yükseldi. Grubun bir sonraki maç haftasında A Milli Futbol Takımımız, Belçika ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İtalya, Fransa deplasmanına gidecek.