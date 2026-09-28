Haberler

Bursa'da tarihi fiyasko! A Milli Takımımız, İtalya'ya 4 golle kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da tarihi fiyasko! A Milli Takımımız, İtalya'ya 4 golle kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci hafta maçında İtalya'ya sahasında 4-1 kaybetti. Ay-yıldızlılar, ikinci hafta sonunda henüz puanla tanışamadı.

  • UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci hafta maçında Türkiye, Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda İtalya'ya 4-1 yenildi.
  • Türkiye'nin tek golünü 47. dakikada Barış Alper Yılmaz attı; İtalya'nın golleri 9. dakikada Bastoni, 22. dakikada Frattesi, 27. dakikada Kayode ve 50. dakikada Francesco Esposito'dan geldi.
  • Türkiye gruptaki ikinci maçını da kaybederken İtalya 3 puana yükseldi; Türkiye bir sonraki maçta deplasmanda Belçika ile, İtalya ise Fransa deplasmanında karşılaşacak.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci hafta maçında A Milli Futbol Takımımız ile İtalya karşı karşıya geldi. Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İtalya, 4-1 kazandı.

İTALYA MAÇA GOLLE BAŞLADI

9. dakikada İtalya 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan kornerde Ruggeri topu yerden altıpas önüne çıkardı. Bastoni'nin kayarak vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti.

KONUK EKİPTEN BİR GOL DAHA

22. dakikada İtalya ikinci golünü buldu. İtalyan oyuncular paslarla ceza sahası önüne kadar geldi. Raspadori, ceza sahasındaki Kayode'ye pasını verdi. Bu oyuncunun yerden şutunda Altay'dan seken topu, arka direkte boş pozisyonda bulunan Frattesi ağlara yolladı.

BURSA'DA FARK 3'E ÇIKTI

27. dakikada İtalya farkı 3'e çıkardı. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Pio Esposito, boş pozisyondaki Kayode'ye pasını verdi. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADIK

Türkiye, 47. dakikada skoru 3-1 yaparak umutlandı. Abdülkerim Bardakcı yarı sahamızın sol tarafından ceza sahasındaki Oğuz Aydın'ın uzun topla çok iyi gördü. Oğuz yerden kale önüne çevirdi, boş durumdaki Barış Alper Yılmaz topu ağlara gönderdi. 

İTALYA YİNE FARKI ARTIRDI

50. dakikada konuk ekip skoru 4-1'e getirdi. Sandro Tonali'nin ceza sahası dışından şutu direkten döndü. Ceza sahası içerisindeki Francesco Esposito boş kaleye kafayla tamamladı ve top ağlara gitti.

İKİ MAÇ SONUNDA PUANLA TANIŞAMADIK

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi İtalya kazandı. Bu sonuçla birlikte Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye, grubunda oynadığı ikinci maçı da kaybetti. Roberto Mancini'nin öğrencileri ise bu galibiyetle birlikte 3 puana yükseldi. Grubun bir sonraki maç haftasında A Milli Futbol Takımımız, Belçika ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İtalya, Fransa deplasmanına gidecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Fenerbahçe'nin eski yıldızı tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı

Fener'in eski yıldızı tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Bursa'da tribünlerden Montella ve TFF'ye istifa çağrısı

Goller geldikçe Bursa'da ortalık karıştı!
7-1'lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi

7-1'lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi
Kabine toplandı! Masada iki kritik konu var

Kabine toplandı! Masada iki kritik konu var
Haberler.com
2000

Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıuğur kurşun:

Abi futbolu bırakın başka spor dallarina yoğunlasin voleyboy gibi yetenek yok yetişen yok takım ruhu yok

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvolk.kan:

iğrenç futbol, iğrenç anlatım, iğrenç yorumcu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıxkm9hsmc54:

Montella TFF istifa!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkerem can:

4 ile iyi kurtardılar, yatarak gol yemek ne demek. Ruh sonradan geldi ama geç kaldı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFugl Ali:

Bunlari Askere bidaha göndermek lazim …

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye-İtalya maçı için Bursa'ya giden iş insanı İsmail Ağırbaş, kalp krizinden hayatını kaybetti

Milli maç için Bursa'ya gitmişti! 2 çocuk babası kalbine yenildi
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var

Eski MASAK başkan yardımcısı tutuklandı! Suçlamalar vahim
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması: Burunlarından fitil fitil getirilmeli

Kurtulmuş'tan fon krizine ilişkin ilk açıklama
Ünlü şarkıcıdan hayranının çıkma teklifine sert yanıt: “Hiçbir beğeni yetmez”

Ünlü şarkıcıdan hayranının çıkma teklifine sert yanıt: “Hiçbir beğeni yetmez”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşmak istedi! AK Parti'den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya için dikkat çeken kulis

Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
Bayrampaşa'da polisten kaçan 2 şüpheli tabancayı 12 yaşındaki 2 çocuğa verdi! Silah çimenlerde bulundu

Şarjör ele verdi! Tabancayı 12 yaşındaki çocuklara vermişler
SPK düğmeye bastı! Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu

SPK düğmeye bastı: 37 kişi hakkında suç duyurusu
Irak ordu sözcüsü duyurdu: Türkiye ile görüşüyoruz, asker çekilecek

Ordu sözcüsü duyurdu: Türkiye ile görüşüyoruz, asker çekilecek
A Milli Takım'ın maçında Fatih Terim sürprizi

Bu akşam televizyonu açanlar büyük bir sürprizle karşılaştı