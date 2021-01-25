Temel Karamollaoğlu kimdir? Kaç yaşındadır, nereli, mesleği nedir? Temel Karamollaoğlu siyasi kariyeri nedir?

Türk siyasetçi, mühendis ve Saadet Partisi Genel BaşkanıTemel Karamollaoğlu kimdir? Kaç yaşındadır, nereli, mesleği nedir? Temel Karamollaoğlu siyasi kariyeri nedir? İşte detaylar haberimizde...

TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?

Temel Karamollaoğlu (d. 7 Haziran 1941, Kahramanmaraş), Türk siyasetçi, mühendis ve Saadet Partisi Genel Başkanı. 30 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'nde Saadet Partisi genel başkanlığı görevine seçildi. 1977-1980 ve1996-2002 yılları arasında milletvekili olarak görev yaptı. Ayrıca 1989-1995 yılları arasında Sivas'ta belediye başkanlığı yaptı. Siyasete girmeden önce Devlet Planlama Teşkilatı'nda tekstil sektör uzmanı olarak çalışmıştır. 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin cumhurbaşkanı adayı olmuştur.

ERKEN YAŞAMI VE KARİYERİ

Aslen Sivas'ın Gürün ilçesinin Göbekören köyünden olan Temel Karamollaoğlu, 7 Haziran 1941 tarihinde Üzeyir ve Münire Karamollaoğlu çiftinin yedi çocuğundan biri olarak Kahramanmaraş'ta doğdu. Öğretmen olan babasının görevi nedeniyle İlk ve orta öğrenimini çeşitli illerde tamamlamasının ardından 1960'lı yıllarda burslu olarak gittiği İngiltere'de Manchester Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü tekstil teknoloji bölümünden 1964 yılında mezun oldu. 1967 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl Türkiye'ye dönerek Sümerbank'ta proje mühendisi olarak işe başladı. 1967 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) uzman olarak görev aldı. 1967 ve 1972 yılları arasında DPT'de tekstil sektör uzmanı olarak çalıştı. Askerlik hizmetinden sonra iki yıl özel sektörde çalışan Karamollaoğlu, 1975 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü olarak görev yaptı. İyi derecede İngilizce bilen Karamollaoğlu, 1965'ten beri evli ve 5 çocuk babasıdır.

ERKEN SİYASİ KARİYERİ

1977 yılında Millî Selamet Partisi'nden Sivas Milletvekili seçildi. Parlamento çalışmalarında KİT Komisyonu üyeliği yaptı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nde Türkiye'yi temsil etti. 1978'de parti genel kurulu üyeliğine seçildi.

1980 askeri müdahalesinden sonra 1987 referandumuna kadar aktif siyasetten uzak kaldı. 1980'lerde bir müddet özel müşavirlik yaptı ve daha sonra bir tekstil firmasında idârî görevlerde bulundu.

Referandumla birlikte politik hayata geri döndü ve Refah Partisi genel idare kurulu üyeliğine seçildi. 1989 yılında Refah Partisi'nden Sivas belediye başkanlığına seçildi. Bir dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra 1994 mahalli idareler seçimlerinde aynı ilde yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçildi.

1993 Sivas Katliamı'nda saldırgan kitle Madımak Oteli'nin önündeyken yanlarına gittiğinde, "Mücahit Temel" sloganlarıyla karşılandığı, kalabalığa hitaben "Bir defa şöyle bir fatiha okuyalım. Şunların ruhuna el fatiha diyelim" diye konuştuğu ve "Gazanız mübarek olsun" dediği basında çıkan haberlerde yer aldı. Karamollaoğlu, bu sözlerle ilgili yıllar sonra verdiği bir röportajda "Hiç hatırlamıyorum. Bir kalabalığı nasıl teskin edersiniz? Onların gönlünü alarak... Orada, 'Oturun sakinleşin, bir Fatiha okuyun' dememin, demememin bir önemi yok ki. Ters bir konuşma yapsam, emniyet müdürü bana müdahale etmez mi? Sonuçta kalabalık dağıldı. O halk orada tahrik olsaydı, yürürdü. Sadece ben çıkıp önlemeye çalıştım. Hedef bendim. Eğer başka biri belediye başkanı olsaydı, olayları önlemek için gösterdiği çabadan dolayı bir de madalya takarlardı." dedi. Katliamın bir numaralı sanığı olan ve 17 yıldır firarda olan dönemin belediye meclis üyesi Cafer Erçakmak'ın hiçbir suçu olmadığını savunan Karamollaoğlu, katliamda yaşamını yitirenlerin yanarak değil, dumandan boğularak öldüğünü iddia etti. Karamollaoğlu, Madımak Oteli'nin utanç müzesine dönüştürülmesinin Sivas'a en büyük ihanet olacağını ve Türkiye'nin çok büyük acılar yaşadığını ama hiçbirinin bunun kadar istismar edilmediğini ileri sürdü.

1995 Genel Seçimlerinde Refah Partisi'nde Sivas Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Bu dönemde NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi olarak görev yaptı. Aynı dönemde Refah Partisi grup başkanvekilliğine seçildi. Bu görevini Refah Partisi'nin kapatılmasına kadar sürdürdü.

Refah Partisi'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasından sonra Fazilet Partisi'ne katıldı. 1999 seçimlerinde Sivas'tan yeniden milletvekili seçildi. Bu yasama döneminde NATO Parlamenter Asamblesi Üyeliği devam etti. Mayıs 2000 tarihinde yapılan Saadet Partisi kongresinde genel idare kurulu üyeliğine seçildi ve dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI (2016-GÜNÜMÜZ)

Yüksek İstişare Kurulu tarafından 24 Ekim 2016 tarihinde Saadet Partisi (SP) genel başkan adaylığına seçildi. 30 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'nde 891 delegenin 871'inin oyunu alarak Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevine seçildi. Karamollaoğlu, 3 Kasım 2019'da gerçekleştirilen Saadet Partisi 7. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkan seçildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı adayı olmak için 2 Mayıs 2018'de YSK'ya başvurdu ve seçmenlerin aday teklifinde bulunabildiği üçüncü gün olan 6 Mayıs 2018'de gerekli 100.000 imzaya ulaşarak aday olmaya hak kazandı.

Seçimlerde 443.704 oy alarak yüzde 0.89 oranına ulaştı.

GÖRÜŞLERİ

Avrupa Birliği'nin (AB) "başka dinlerin hayat bakışı üzerine kurulmuş bir yapı olduğunu" öne sürerek çözümün İslam Birliği'nde olduğunu söyledi.