Telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı
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Telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı

12.01.2021 09:27 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:31
Telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı

TRABZON'un Tonya ilçesinde yedikleri ottan zehirlendiği düşünülen 5 inekten 3'ü telef oldu.

TRABZON'un Tonya ilçesinde yedikleri ottan zehirlendiği düşünülen 5 inekten 3'ü telef oldu. Ölen ineklerinden birinin yavrusuna sarılıp, gözyaşı döken Yeter Çakır (43), o anları anlatırken aniden fenalaşıp yere yığıldı. Kısa süreli baygınlık geçiren ve eşinin müdahalesiyle kendisine gelen Çakır, "Onlar benim her şeyim, canımdı. Canımdan can kopuyor" dedi.

İlçeye bağlı Hoşarlı Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Yeter Çakır, özel bir işletmeden satın aldığı samanı, ahırdaki 5 ineğine yedirdi. Zamanla sütten kesilen hayvanların ayağa kalkamayıp sürekli yatması üzerine, veteriner hekim çağırıldı. Veterinerin yaptığı kontrolde, gıda zehirlenmesi teşhisi konulan ineklere ilaç ve aşı tedavisi uygulandı. Ayağa kalkamayan ineklerden 3'ü telef oldu. İnekler, araziye açılan çukura gömüldü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince hayvanlardan numune alınıp, inceleme başlatılırken, Çakır ailesine, Tonya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Fonu'nca da bir inek desteği verildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULUP BAYILDIÖlen ineklerinden birinin yavrusuna sarılıp gözyaşı döken Yeter Çakır, o anları anlatırken aniden fenalaşıp yere yığıldı. Eşinin müdahalesiyle kendisine gelen Çakır'ın kısa süreli baygınlık geçirdiği anlaşıldı. Ahırında sevip okşadığı buzağının ve diğer sağlığına kavuşan hayvanının başından bir an olsun ayrılmayan Çakır, yardım bekliyor.'ONLAR BENİM HER ŞEYİMDİ'Hayvancılıktan başka bir geçim kaynağı olmadığını belirten Yeter Çakır, "Buzağımla teselli olmaya çalışıyorum. 25 günlükken annesi öldü yetim kaldı. Onlar benim her şeyim, velinimetim, canım idi. Ben onlara her şeyi öğrettim. Ben onlara derdim ki, 'Anneciğim sakın bir yere tutmayın onlar bize haramdır' tutmazdılar. Ben dereye atlasam onlar peşime atlarlardı, öyle yetiştirdim onları. 'Sağ ayağını kaldır' derdim, kaldırırdı. 'Sol ayağını kaldır' derdim, kaldırırdı. Ben onlarla çocuk gibi ilgilendim. 'Ölen mal olsun' diyorlar; ama öyle değil, onlar candır, yürektir, ciğerdir, onlar da bir çocuktur. Söylenen gibi olmuyor; canımdan can kopuyor" dedi.'SAMANI YEDİKTEN SONRA ÖLDÜLER'Yeter Çakır'ın eşi Yüksel Çakır da çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Yayladan köye göç ettim. 'Çayırım tükenir' diye 2 ton saman aldık. Beş ineğim vardı, samandan yetirmeye başladık. O ineklerimden 2'si öldü. 'Samanı daha yetirmeyelim, bakalım bu samandan dolayı mı kaynaklandı' dedik. Bir ay samanı yetirmedik; bir aydan sonra bir çuval daha saman yetirdik. Samanı yedikten sonra da bir ineğim daha gitti. Yetkililer bu samandan numune aldı. Hayvanlarım samandan mı, başka bir şeyden mi öldü? Henüz bir bilgi alamadık" diye konuştu.3 İNEK DE TELEF OLMUŞTU

Öte yandan Tonya ilçesinde yaklaşık 2 ay önce yedikleri ottan zehirlendiği sanılan Emine Başkan'a ait 4 büyükbaştan 3'ü de telef olmuştu.


Telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı
Telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı
Telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı
Telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı
Telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı
Telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı
Telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı
Telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı
Telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı
Telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı
Telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı
Telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İnan KALYONCU

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