Tel Abyad'da yardım kuruluşlarınca onarımı tamamlanan okullar açıldı - Haberler
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Tel Abyad'da yardım kuruluşlarınca onarımı tamamlanan okullar açıldı

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Tel Abyad'da yardım kuruluşlarınca onarımı tamamlanan okullar açıldı

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde, örgüt tarafından tahrip edilen bir ilkokul ile anaokulu onarımlarının ardından hizmete girdi.

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/ Pkk'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde, örgüt tarafından tahrip edilen bir ilkokul ile anaokulu onarımlarının ardından hizmete girdi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü YPG/PKK tarafından tahrip edilen Zeynep Binti Hüseyin İlkokulu ve anaokulu, ulusal yardım kurumu Pakistan Bait-ul-Mal ile Ensar İnsani Yardımlaşma Derneğince onarılmasının ardından düzenlenen törenle eğitim öğretime kazandırıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yardım kuruluşlarına ve Pakistanlı hayırseverlere Tel Abyadlı çocuklar adına teşekkür etti.

Okulun açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Vali Erin, beraberindekilerle sınıfları ziyaret ederek Pakistanlı hayırseverlerin öğrenciler için temin ettiği ayakkabı, giyim, çanta ve kırtasiye malzemelerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Yeni okulun onarımı için de imzalar atıldı

Açılış töreninin ardından Şanlıurfa Valiliği ile Pakistan Bait-ul-Mal ve Ensar İnsani Yardımlaşma Derneği arasında Tel Abyad ilçesindeki bir okulun daha onarımı için protokol imzalandı.

Vali Erin, Pakistanlı Müslümanların desteğiyle hayırlı işler yapıldığını ifade ederek, "Dünyanın bu köşesinde ihtiyaç içerisinde bulunan insanlara yardım ediyorlar, ellerini uzatıyorlar, kardeşliklerini gösteriyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu yardım ve desteklerin bizim için çok büyük kıymeti var. Manevi değeri, maddi değerinden çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Törene, Tel Abyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Tel Abyad Mahalli Meclis Başkanı Hacı Salih Abdullah ile yardım kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Tel Abyad'da yardım kuruluşlarınca onarımı tamamlanan okullar açıldı

Tel Abyad'da yardım kuruluşlarınca onarımı tamamlanan okullar açıldı

Tel Abyad'da yardım kuruluşlarınca onarımı tamamlanan okullar açıldı

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tel Abyad'da yardım kuruluşlarınca onarımı tamamlanan okullar açıldı - Haberler
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